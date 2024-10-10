Чем можно заменить заблокированный Discord в России?

Amic.ru рассказывает о сервисах – альтернативах Discord

10 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Общение в видеоконференции / Фото: unsplash.com

Сервис Discord заблокировали в России по требованию Роскомнадзора 8 октября. Теперь пользователи должны переходить на другие ресурсы. Благо, аналоги (пусть и не полные) все-таки существуют – какие-то больше похожи на Discord, а какие-то меньше. Amic.ru рассказывает, чем сегодня можно заменить привычный мессенджер.

Зарубежные сервисы:

TeamSpeak – это сервис для голосовой связи, популярный среди геймеров. Он может похвастаться качественным голосовым общением и низкой задержкой. Однако видеоконференций и стриминга тут нет.

Element – это защищенный мессенджер с поддержкой текстовых и видеозвонков, а также механизмов сквозного шифрования.

Revolt – программа с очень похожим на Discord интерфейсом. Здесь тоже доступны голосовые и видеочаты, мессенджер поддерживает ботов. Однако в приложении все еще нельзя демонстрировать экран.

Guilded – очень похожий на Discord сервис на базе конструктора Roblox. Здесь можно найти основные функции Discord, в том числе голосовые и видеочаты, видеоконференции, текстовые каналы и поддержку ботов, а также турниры и внутриигровые интеграции для геймеров.

Платформа Revolt / Фото: revolt.chat

Mumble – это открытый и безопасный голосовой чат, который обеспечивает низкую задержку и высокое качество звука. Правда, кроме общения по комнатам здесь больше ничего нет.

Steam Chat – пользователи игрового сервиса Steam могут воспользоваться встроенным Steam Chat. Он поддерживает групповые чаты, голосовые сообщения и видеозвонки. Со всеми играми в библиотеке Steam мессенджер интегрирован.

Tox – сервис, который поддерживает текстовую, голосовую и видеосвязь, а также шифрование всех сообщений и звонков. Главным его преимуществом является безопасность.

Telegram – Telegram также поддерживает видеочаты с возможностью группового общения как по видео, так и по аудио. Однако функционала Discord там, конечно, нет.

Skype – популярным в начале 2010-х годов Skype можно заменить общение в Discord. Там также можно общаться как по видео, так и по аудио. Здесь есть голосовой, текстовый, видеочат, демонстрация экрана, однако отсутствует интеграция с играми, прослушивание музыки через бота и так далее. Также он подходит только для небольших конференций.

Zoom – тоже знакомый сервис, который использовался по большей части для учебы или работы. Здесь также доступны видеоконференция, голосовой чат и так далее. Программа требует демонстрации экрана одного из пользователей, так что использовать ее для компьютерных игр не очень удобно.

Google Meet – в Google Meet можно стримить экран и отдельные вкладки, можно созвониться по видео или аудио. Правда, чат будет работать только в пределах одного звонка. Так что это платформа не для гейминга, а для общения.

"VK Звонки" / Фото: vk.com

Российские альтернативы:

"Яндекс. Телемост" – платформа для видеоконференций и аудиозвонков, где можно записывать "созвоны".

"VK Звонки" – здесь тоже можно созвониться с кем-либо по видео- или аудиосвязи. В "VK Звонки" есть демонстрация экрана и полноценный чат. Как и Google Meet, приложение больше подходит для быстрых встреч.

MTS Link – платформа для видеозвонков от МТС.

Почему заблокировали Discord?

Напомним, что Discord заблокировал Роскомнадзор, потому что он нарушал требования российского законодательства и использовался в террористических и экстремистских целях (а именно для вербовки граждан для совершения терактов), для продажи наркотиков. Также Discord размещал противоправную информацию. По сведениям Роскомнадзора, ведомство несколько раз официально просило Discord удалить запрещенный контент, но сервис этого не сделал. Подробнее о блокировке и о реакции на нее можно прочитать здесь.