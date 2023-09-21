Геном вируса накануне обнаружили в колбасных изделиях с предприятий из Владимирской области

21 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20 сентября в Барнауле на территории магазина "Магнит" ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Геном вируса обнаружили в колбасных изделиях производства предприятий Владимирской области. Свиноводческие комплексы Алтайского края и органы местного самоуправления уже уведомили о фактах выявления вируса, ведь основную угрозу АЧС представляет для них.

Рассказываем, что это за заболевание, опасно ли оно для человека и зачем ввели карантин.

1 Африканская чума свиней — что это? АЧС, также называемая африканской лихорадкой, восточноафриканской чумой или болезнью Монтгомери, – высокозаразное вирусное заболевание свиней. Оно характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах. Болезнь известна с начала XX века, с первых попыток привезти культурные породы животных в страны субэкваториальной и Южной Африки. Первый случай заболевания ею был описан в 1903 году. Сначала ее считали экзотической болезнью, которая циркулировала в популяциях диких африканских свиней. Для них она была не смертельна, однако на домашних, завезенных животных она приобретала острое течение с летальностью до 100%. В 60-е годы прошлого века АЧС завезли сначала в Португалию, а после – в Испанию. Позднее она укоренилась в странах Центральной и Южной Америки, а также стала выявляться по всей Евразии. Экономический ущерб от нее измеряется десятками миллионов долларов.

2 Опасна ли африканская чума свиней для человека? Нет, для человека она опасности не представляет. Заразиться ею от хрюшек нельзя. Кроме того, как рассказывал доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК Григорий Комлацкий для "Коммерсанта-Кубань" , употребление термически обработанного мяса заразившейся АЧС свиньи также не вызовет заболевания. Он отметил, что вирус погибает при температуре +78 градусов. При этом он выживает при заморозке мяса или гниении.