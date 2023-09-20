В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с карантином по АЧС в Барнауле

Для человека эта чума опасности не представляет, однако для свиней она смертельно опасна — уничтожать приходится все поголовье

20 сентября 2023, 19:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай продолжает поступать информация о выявлении генома вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасных изделиях, которые произвели предприятия из Владимирской области. Как рассказали в пресс-службе ведомства, специалисты оперативно устанавливают местонахождение всех зараженных товаров в регионах.

Организации торговли уведомляют о данных фактах – им выдают предписания снимать товар с продажи. Кроме того, на объектах хранения и торговли, совместно с предпринимателями и ветеринарной службой регионов, проводится санитарная обработка и дезинфекция. Магазины при этом продолжают работать.

Управление также напомнило, что для человека АЧС опасности не представляет. При этом вирус смертельно опасен для диких и домашних свиней. Здоровые животные заражаются при контакте с больными, дикими кабанами, продуктами их жизнедеятельности, а также зараженными кормами. Например, заражение может произойти через пищевые отходы, которые попадают в пищу животных без температурной обработки.

Зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни. По этой причине производители несут огромные финансовые потери.

Сейчас управление совместно с ветеринарными службами Алтайского края и Республики Алтай отбирают пробы продукции для исключения наличия генома вируса АЧС. Свиноводческие комплексы Алтайского края и органы местного самоуправления уведомлены о фактах выявления. Организациям рекомендовали усилить внутренний контроль за обслуживающим персоналом хозяйств в части работы санитарных пропускников, проноса на территорию предприятий продуктов питания и кормами.