В барнаульском магазине "Магнит" ввели карантин по африканской чуме свиней

Региональному Управлению ветеринарии поручили предотвратить распространение африканской чумы

20 сентября 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле на территории одного из магазинов федеральной сети ввели карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ губернатора Алтайского края, подписанный 19 сентября, опубликован на сайте правительства региона.

"Определить инфицированным объектом территорию магазина "Магнит", расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Центральный район, ул. Челюскинцев, д. 71, корпус Н, кв. 2", – говорится в документе.

Управлению ветеринарии Алтайского края поручили утвердить план мероприятий "по предотвращению распространения африканской чумы".

Комментарий Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай:

Как пояснили amic.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявили в колбасных изделиях производства предприятий Владимирской области.

"Специалистами ведомства, оперативно, с помощью системы "Меркурий", устанавливается местонахождение данных партий на территории Алтайского края и Республики Алтай. Все организации торговли, куда поступала продукция уведомляются о данных фактах. Им выдаются предписания о снятии указанной продукции с реализации. На объектах хранения и торговли, совместно с предпринимателями и ветеринарной службой, проводится санитарная обработка и дезинфекция", - рассказали в ведомстве.

Магазины и торговые точки продолжают работать. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай обращает внимание: для человека АЧС опасности не представляет, но смертельна для диких и домашних свиней.