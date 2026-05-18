Четыре — с прибылью. Сколько заработали мусорные операторы в 2025 году в Алтайском крае
Совокупная выручка пяти компаний составила более 2,7 млрд рублей
18 мая 2026, 13:47, ИА Амител
Выручка пяти мусорных операторов, обслуживающих Алтайский край, в 2025 году в сумме составила более 2,7 млрд рублей, а общая прибыль — 94,3 млн рублей, пишет "Атмосфера".
«Самая высокая выручка оказалась у ООО "ЭКОСОЮЗ", которое обслуживает Барнаульскую зону, — 1,5 млрд рублей. Самая низкая у ООО "ЭКО-Гарант" (Заринская зона) — 94,9 млн рублей. "ЭКОСОЮЗ" заработал и самую высокую прибыль — 114,9 млн рублей, прирастив ее на 862%», — отмечает издание.
При этом только четыре из пяти компаний получили прибыль. Так, убыток ООО "ТКО-Сервис", начавшего обслуживать в мае 2025 года Каменскую и Рубцовскую зоны, составил 47,5 млн рублей.
Выручка
ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона
1,5 млрд руб. (+6%)
ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона
452,1 млн руб. (+24%)
ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны
403,5 млн руб. (+14%)
ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)
266,6 млн руб.
ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона
94,9 млн руб. (+37%)
Прибыль
ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона
114,9 млн руб. (+862%)
ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны
21,2 млн руб. (-31%)
ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона
5,2 млн руб. (-51%)
ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона
558 тыс. руб. (+109%)
ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)
-47,5 млн руб.
Ранее "Атмосфера" рассказала, сколько мусорные операторы в Алтайском крае зарабатывали на отходах в прошлые годы.
14:00:47 18-05-2026
Хозяева купят еще один авто, а у нас лучше в вывозом мусора не станет.
15:02:32 18-05-2026
дело не в вывозе мусора
если кто не понял мусор сегодня это круче чем торговать бензином
у нас сейчас просто не понимают этого бизнеса. Советую отправить своих работников в Токио учиться этому и смотреть как там японцы делают и делать так же
Там мусор не сортируют. А ставят во дворе контейнеры- автоматы
они за монеты принимают мусор пакетами. Уже рассортированный. Автомат принимает пластик, другой автомат - смешанный мусор и третий дерево и строй отходы, вещи
на полигонах куда привозят стоят базы - покупатель может выбрать строй отход или вещь и купить
пластик идет на предприятие переработчик пластика как сырье за деньги
в результате на захоронение попадает примерно 5% от всех обьемов
это сегодня отчасти перенимают в Новосибирске
20:50:20 18-05-2026
мэтр (15:02:32 18-05-2026) дело не в вывозе мусораесли кто не понял мусор сегодня э... здесь эти приемные автоматы быстренько разберут и сдадут на металл пластик и еще что нить...
10:51:07 19-05-2026
мэтр (15:02:32 18-05-2026) дело не в вывозе мусораесли кто не понял мусор сегодня э... это у них за монетку,а у нас дерут независимо,есть мусор,нет мусора-гони монету.