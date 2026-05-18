Совокупная выручка пяти компаний составила более 2,7 млрд рублей

18 мая 2026, 13:47, ИА Амител

Мусор / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Выручка пяти мусорных операторов, обслуживающих Алтайский край, в 2025 году в сумме составила более 2,7 млрд рублей, а общая прибыль — 94,3 млн рублей, пишет "Атмосфера".

«Самая высокая выручка оказалась у ООО "ЭКОСОЮЗ", которое обслуживает Барнаульскую зону, — 1,5 млрд рублей. Самая низкая у ООО "ЭКО-Гарант" (Заринская зона) — 94,9 млн рублей. "ЭКОСОЮЗ" заработал и самую высокую прибыль — 114,9 млн рублей, прирастив ее на 862%», — отмечает издание.

При этом только четыре из пяти компаний получили прибыль. Так, убыток ООО "ТКО-Сервис", начавшего обслуживать в мае 2025 года Каменскую и Рубцовскую зоны, составил 47,5 млн рублей.

Выручка

ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона

1,5 млрд руб. (+6%)

ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона

452,1 млн руб. (+24%)

ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны

403,5 млн руб. (+14%)

ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)

266,6 млн руб.

ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона

94,9 млн руб. (+37%)

Прибыль

ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона

114,9 млн руб. (+862%)

ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны

21,2 млн руб. (-31%)

ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона

5,2 млн руб. (-51%)

ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона

558 тыс. руб. (+109%)

ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)

-47,5 млн руб.

Ранее "Атмосфера" рассказала, сколько мусорные операторы в Алтайском крае зарабатывали на отходах в прошлые годы.