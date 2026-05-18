НОВОСТИБизнес

Четыре — с прибылью. Сколько заработали мусорные операторы в 2025 году в Алтайском крае

Совокупная выручка пяти компаний составила более 2,7 млрд рублей

18 мая 2026, 13:47, ИА Амител

Мусор / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Мусор / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Выручка пяти мусорных операторов, обслуживающих Алтайский край, в 2025 году в сумме составила более 2,7 млрд рублей, а общая прибыль — 94,3 млн рублей, пишет "Атмосфера".

«Самая высокая выручка оказалась у ООО "ЭКОСОЮЗ", которое обслуживает Барнаульскую зону, — 1,5 млрд рублей. Самая низкая у ООО "ЭКО-Гарант" (Заринская зона) — 94,9 млн рублей. "ЭКОСОЮЗ" заработал и самую высокую прибыль — 114,9 млн рублей, прирастив ее на 862%», — отмечает издание.

При этом только четыре из пяти компаний получили прибыль. Так, убыток ООО "ТКО-Сервис", начавшего обслуживать в мае 2025 года Каменскую и Рубцовскую зоны, составил 47,5 млн рублей.

Мусорный полигон / Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Плюс два года. В АКЗС могут продлить "жизнь" временных мусорных полигонов

Последний раз дополнительное время эти объекты получали в 2023 году
НОВОСТИЭкология

Выручка

ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона

1,5 млрд руб. (+6%)

ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона

452,1 млн руб. (+24%)

ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны

403,5 млн руб. (+14%)

ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)

266,6 млн руб.

ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона

94,9 млн руб. (+37%)

Прибыль

ООО "ЭКОСОЮЗ", Барнаульская зона

114,9 млн руб. (+862%)

ООО "ЭкоТРАНС", Алейская и Славгородская зоны

21,2 млн руб. (-31%)

ООО "Спецобслуживание плюс", Бийская зона

5,2 млн руб. (-51%)

ООО "ЭКО-Гарант", Заринская зона

558 тыс. руб. (+109%)

ООО "ТКО-Сервис", Каменская и Рубцовская зоны (работает с мая 2025 года)

-47,5 млн руб.

Ранее "Атмосфера" рассказала, сколько мусорные операторы в Алтайском крае зарабатывали на отходах в прошлые годы.

Мусоропровод / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Чистота или удобство. Нужны ли барнаульцам мусоропроводы и как они начали их раздражать

Устройство из начала XX века понемногу уходит в прошлое: в современных домах его зачастую даже не предусматривает проект
НОВОСТИОбщество
Алтайский край бизнес итоги года мусор
       

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:00:47 18-05-2026

Хозяева купят еще один авто, а у нас лучше в вывозом мусора не станет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мэтр

15:02:32 18-05-2026

дело не в вывозе мусора
если кто не понял мусор сегодня это круче чем торговать бензином
у нас сейчас просто не понимают этого бизнеса. Советую отправить своих работников в Токио учиться этому и смотреть как там японцы делают и делать так же
Там мусор не сортируют. А ставят во дворе контейнеры- автоматы
они за монеты принимают мусор пакетами. Уже рассортированный. Автомат принимает пластик, другой автомат - смешанный мусор и третий дерево и строй отходы, вещи
на полигонах куда привозят стоят базы - покупатель может выбрать строй отход или вещь и купить
пластик идет на предприятие переработчик пластика как сырье за деньги
в результате на захоронение попадает примерно 5% от всех обьемов
это сегодня отчасти перенимают в Новосибирске

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

20:50:20 18-05-2026

мэтр (15:02:32 18-05-2026) дело не в вывозе мусораесли кто не понял мусор сегодня э... здесь эти приемные автоматы быстренько разберут и сдадут на металл пластик и еще что нить...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:07 19-05-2026

мэтр (15:02:32 18-05-2026) дело не в вывозе мусораесли кто не понял мусор сегодня э... это у них за монетку,а у нас дерут независимо,есть мусор,нет мусора-гони монету.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров