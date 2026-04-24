Последний раз дополнительное время эти объекты получали в 2023 году

24 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Мусорный полигон / Фото: Вячеслав Мельников / из архива amic.ru

Депутаты АКЗС смогут продлить сроки использования временных полигонов ТКО в регионе до 1 января 2028 года. Такие поправки в составе "пакета" изменений в природоохранное и ветеринарное законодательство Алтайского края рассмотрят на сессии 30 апреля 2026 года.

Ранее в региональном законодательстве действовала следующая норма: полигоны, появившиеся до 2019 года, но не имеющие нужных документов, можно было использовать до 1 января 2026-го. Однако в 2025-м Госдума приняла законопроект, по которому такие объекты получили отсрочку и складировать на них мусор можно будет уже до 1 января 2028 года.

На федеральный уровень с данной инициативой в 2025 году вышло Заксобрание Омской области. Причиной, по которой омский парламент попросил сдвинуть сроки "остановки" полигонов, стал, как сообщает "Коммерсантъ", "дефицит мощностей по переработке отходов".

В прошлом сроки эксплуатации временных полигонов уже продлевали. Последний раз это происходило в 2023-м. На тот момент площадки могли работать до 1 января 2023 года, однако в Госдуме "разрешили" передвинуть сроки прекращения пользования полигонами до 1 января 2026-го. Чем воспользовался и парламент Алтайского края.Кроме того, в составе этого же законопроекта депутатам АКЗС предстоит рассмотреть еще две инициативы. Во-первых, это условия эксплуатации различных рекреационных построек — баз и домов отдыха и т.д. — в границах национальных парков. Поправки зафиксируют, в каких случаях здания можно использовать, если они не соответствуют видам разрешенного использования земельного участка в нацпарке.

Во-вторых, это поправки, касающиеся работы алтайских ветеринарных аптек. С 1 марта 2026 года на федеральном уровне должны были вступить в силу следующие требования: для работы в ветаптеке нужны как диплом о профильном образовании, так и специальный сертификат либо аккредитация. Затем от этих условий на федеральном уровне отказались, и теперь ветфармацевту для работы достаточно диплома. А поправки, которые рассмотрит АКЗС, лишь закрепят эту норму на уровне региона.

Напомним, не так давно краевые власти утвердили региональную программу по переходу к экономике замкнутого цикла. Ее основная цель — увеличить число отходов, которые возвращаются в экономику региона в виде вторсырья, до 25% к 2030 году.