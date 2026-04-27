Чистота или удобство. Нужны ли барнаульцам мусоропроводы и как они начали их раздражать
Устройство из начала XX века понемногу уходит в прошлое: в современных домах его зачастую даже не предусматривает проект
27 апреля 2026, 06:15, ИА Амител
К изобретениям, которые должны были сделать жизнь удобнее, а на деле добавили стресса, во многих домах краевой столицы прибавился мусоропровод. При неправильном использовании устройство превращается в источник неприятных запахов, а также "кормушку" для крыс и "роддом" для насекомых. Во многих новостройках эти "каналы" уже просто не проектируют, а в домах, где они были, жильцы иногда предпочитают их просто заварить. Подробнее о мусоропроводных проблемах в Барнауле и путях их решения — в материале amic.
От любви до ненависти
Хотя жалобы на забитые и проблемные мусоропроводы доходят до соцсетей и даже СМИ, гораздо чаще они остаются в домовых чатах и в гневных объявлениях управляющих организаций. Публичную огласку эта бытовая проблема получает по достижении совсем уж чудовищных масштабов или когда ее усугубляет нерегулярный вывоз мусора или иные проблемы.
«Мусор не вывозится с 10 октября. В результате мусоропровод забит, сложилась полная антисанитария, замечены крысы. Вчера, после многочисленных жалоб жителей, во дворе были установлены контейнеры, но их не вывозят», — жаловались жители двух домов на улице Попова в сообществе "Черное и белое Барнаул" еще в 2025 году.
При этом сказать, что малое число "криков о помощи" в соцсетях связано с тем, что горожане довольны имеющимися в домах мусоропроводами их состоянием, — нельзя.
«К самой идее мусоропровода я относился прекрасно до тех пор, пока не переехал в дом, где он есть. На бумаге это удобно — большую часть мусора можно выбросить без лишних телодвижений. На практике же это оказалось адом. Практически на каждом этаже рядом с мусоропроводом можно обнаружить склады всего, что в него не влезло», — рассказывает о ситуации с мусоропроводом в его доме барнаулец Александр.
Не все гладко и в случаях, когда мусор все-таки попадает "куда надо".
«Некоторых маленький размер "окошка" мусоропровода вообще не смущает — они до последнего пытаются запихать туда совершенно неподходящий хлам, из-за чего мусоропровод регулярно забивается. Наше ТСН как-то, в очередной раз прочистив его, опубликовало список тех предметов, которые оттуда достали. Больше всего меня поразил кусок ковра», — рассказал Александр.
Мусорный "срез"
Сами управляющие организации всех видов — УК, ТСЖ и ТСН — признают: проблем с мусоропроводами в их работе хватает. Но чаще всего вызваны они не столько самим существованием устройства, сколько все той же неправильной эксплуатацией.
«Бампер от "Тойоты", пластиковое ведро, пятилитровые канистры, подушки. Но самое распространенное — коробка из-под пиццы», — перечисляет все, что вызывало "пробки" из отходов глава ТСН "Павловский тракт, 203", Наталья Дворникова.
Каким образом бампер в принципе удалось запихать в мусоропровод — история умалчивает. Виновника этого инцидента, по словам Дворниковой, просто не стали искать. При этом председатель ТСН отмечает: ликвидировать "мусорные заторы" весьма нелегко. Дворнику, который и занимается этой непростой работой, приходится идти на различные ухищрения.
«У меня дворник придумал "крючок": если удается подцепить мусор снаружи, то его удается выдернуть вниз», — рассказала Дворникова.
Во многих случаях клапаны мусоропровода — участки, где и загружается мусор, — просто разбирают. А иногда, как сообщила председатель ТСН, трубу мусоропровода даже приходится распиливать.
В некоторых домах, по словам Дворниковой, борьбы с мусорными "пробками" дворнику даже оплачивают отдельно. Кроме того, в городе действует несколько организаций, которые занимаются обслуживанием мусоропроводов, и в том числе борьбой с засорами.
Итальянский "враг"
То, что проблемы с мусоропроводами возникают в работе управляющих организаций, а значит, и в жизни самих горожан, подтвердили и в других компаниях этой отрасли: ТСН "Антона Петрова, 254" и УК "ПКС". И абсолютно во всех беседах упоминается: казалось бы, некрупный, но по-настоящему коварный вид мусора — те самые коробки от пиццы.
Такая картонная упаковка обычно не входит в клапан мусоропровода, в связи с чем жильцы заталкивают ее внутрь предварительно согнув. Коробка проходит внутрь и через некоторое время возвращает прежнюю форму и размер. После этого она превращается в настоящую дамбу.
Жалобами на "пробки" из коробок от пиццы в мусоропроводе интернет практически переполнен. А управляющие организации регулярно публикуют материалы о том, почему этому виду упаковки без предварительного измельчения не место в "трубе". Результатов они пока не приносят.
Шов против проблем
Радикальной "панацеей" для всех проблем с мусоропроводами выглядит их заваривание: такая практика существует и является вполне законной.
«Принимается такое решение общим собранием. Если дом проголосовал, то приемные части мусоропровода можно заварить, а перед этим устройство промывают», — сообщает юрист и коммунальный эксперт Дмитрий Кондратов.
При этом заваривают мусоропроводы обычно сразу во всем доме. Это связано с тем, что для вывоза отходов из здания с этими устройствами и без них применяются различные способы транспортировки и различная техника. Более того, отличаются даже используемые контейнеры для мусора и способ их погрузки в технику. Контейнер для мусоропровода манипулятор мусоровоза берет сбоку, а обычный — сзади.
Отправлять на один дом разные мусоровозы дорого и неудобно для ответственной за вывоз отходов компании. Поэтому если все же дошло до заваривания, оно обычно касается всего дома сразу. Нужно отметить: во многих многоквартирниках наблюдается определенная путаница со способом вывозом мусора. Например, мусоропровод с соответствующей камерой и контейнером может соседствовать с баками у подъезда.
«Правила пользования мусоропроводом приходится регулярно разъяснять. Например, о том, что пакеты надо завязывать, иначе при боковой погрузке контейнера все рассыплется, или о том, что крупногабаритный мусор нужно вывозить отдельно», — отметил Кондратов.
Варить или не варить?
Разумеется, есть у заваривания мусоропроводов и подводные камни. Во-первых, при всех минусах это устройство может быть действительно удобным. Особенно для жителей верхних этажей, а также пожилых и маломобильных граждан.
Во-вторых, упомянутые проблемы с организацией вывоза мусора заново: жильцам и управляющей организации при закрытии мусоропровода необходимо будет обустроить и согласовать контейнерную площадку. Расходы на это также придется нести жильцам.
«В нашем случае заваривания мусоропровода стало вынужденной мерой», — отмечает жительница одного из домов на улице Антона Петрова Надежда.
До того как жильцы приняли решение об этой процедуре, санитарная ситуация в доме была удручающей. Особенно отличились появившиеся в доме крысы.
«Одна из крыс умудрилась прорыть ход под дверью во время ремонта и через него проникла в квартиру», — рассказывает собеседница amic.ru.
После того как мусоропровод заварили, ситуация улучшилась: и неприятные запахи, и грызуны исчезли. Так что подобный радикальный шаг действительно может кому-то подойти.
Кстати, в Госдуме, как сообщают "Известия", уже предлагали в принципе заварить все мусоропроводы в старых домах и запретить проектировать их в новых. Однако в жизнь данная инициатива пока еще не воплотилась.
Напомним, не так давно в соцсетях появилась информация о мусорном конфликте в городе-спутнике Барнаула Новоалтайске. На одной из контейнерных площадок неизвестные загрузили обычные мусорные баки крупногабаритными отходами, несмотря на действующие правила. Попытка местных жителей воспрепятствовать этому привела лишь к перепалке, однако загрузка контейнеров неподходящими отходами продолжилась.
06:53:30 27-04-2026
Больше всего о ненужности, вони и крысах кричат деревенские или из городков типа Заринска ( где отродясь не было мусоропроводов). Нашему дому на Попова идет 37-й год. Мусоропровод моется, никакой вони, всё закрыто, регулярно убирается, крыс не видела никогда. А вот в новостройке на Сизова, 10 а- сразу закрыли. Поэтому некоторые просто возле мусор оставляли. Да и дети неподалёку от контейнеров с крысами гуляют.
07:57:57 27-04-2026
гость (06:53:30 27-04-2026) Больше всего о ненужности, вони и крысах кричат деревенские ... В Заринске, кстати, в домах мусоропроводы предусмотрены. В некоторых домах они, правда, заварены и рядом с домами предусмотрены контейнерные площадки для мусора. И всё нормально, всех всё устраивает. А в Барнауле, видимо, сильно ленивые живут - несколько метров до площадки пройти с мусором не могут.
10:41:46 27-04-2026
Гость (07:57:57 27-04-2026) В Заринске, кстати, в домах мусоропроводы предусмотрены. В н... За 36 лет принюхались к характерному душку
10:43:35 27-04-2026
гость (06:53:30 27-04-2026) Больше всего о ненужности, вони и крысах кричат деревенские ... От деревенских как раз мусора раньше было меньше. Поскольку почти всё сжигали кроме стекла и металла. В отличии от жителей старых панелек живущих в этих клетках и мнящих себя голубой кровью)
16:57:52 27-04-2026
гость (06:53:30 27-04-2026) Больше всего о ненужности, вони и крысах кричат деревенские ... Сразу видно умного человека.
Устще, прям, прёт.
Живу на 14 этаже в новом доме без муропровода.
Захватить с собой раз в день мусор и выбросить его на специальной площадке - не проблема.
Подъезд чистый, никаких запахов и т.п.
Все эти рассказы про "чистый" мусопровод очень похоже на россказни людей, сидящих по уши в кале и хрюкающих от удовольствия.
Ах да, да тех балбесов, которые любят аргументировать отсутствие муропровода в доме - экономией застройщика на площадях.
У нас в подъезде (на каждом этаже) можно ещё одну квартиру разместить, а не то, что какой-то мусоропровод (правда, если разместить квартиру, тогда действительно тесно станет).
Потому что экология (а способ утилизации мусора относится к экологическим проблемам) влияет на качество жизни.
17:31:58 27-04-2026
гость (06:53:30 27-04-2026) Больше всего о ненужности, вони и крысах кричат деревенские ... Плохо, что тут смайлов нет. А то я бы ржущего поставил.
Деревенские, значит?
Увальни колхозные?
В сельской местности, гражданин, воздух, по определению, свежее, чем в городе и обоняние привыкает к такому режиму работы.
И такие люди в городе лучше ощущают эту окружающую вонь (от всего). И уж точно чувствуют вонь в подъездах, к который местные, вполне себе, адаптировались.
Это, лишь, подтверждает факт не здоровой экологии.
Хотел пнуть деревенских, а влепил сам себе.
07:06:54 27-04-2026
Все "забивания" мусоропровода идут из тупых бошек жильцов. Коробку из под пиццы пополам сложили и затолкали. А то, что она разогнется внутри и с высокой долей вероятности задержится, каша, которую по недоразумению кто-то из носителей называет "мозг", не понимает...
10:44:55 27-04-2026
Гость (07:06:54 27-04-2026) Все "забивания" мусоропровода идут из тупых бошек жильцов. К... У нас открывали мусоропровод ради эксперимента. Даже без засоров через неделю завонял. Закрыли и забыли про него,благодать. У "немощных "было бешенство по этому поводу
12:56:47 27-04-2026
Гость (10:44:55 27-04-2026) У нас открывали мусоропровод ради эксперимента. Даже без зас... Потому что сами свиньи и нормальным людям пользоваться мусоропроводом мешают.
14:24:45 27-04-2026
Гость (12:56:47 27-04-2026) Потому что сами свиньи и нормальным людям пользоваться мусор... Все свиньи себя как раз нормальными людьми всегда считают почему-то
07:55:56 27-04-2026
Тут проблема на много глубже!
95% современного мусора это упаковка!!!
Загляните в своё мусорное ведро? Можете физически, или мысленно уберите из него упаковку!? И посмотрите что останется!?! Луковая шелуха и раз в неделю картофельные очистки...!?
Огромный вопрос не к нам, а к производителям - как сделать так, что бы наши города, полигоны и вся планета земля, не были завалены "мусором", а про сути их упаковкой!!!???
Которая долго не разлагается, да ещё и входит в стоимость того что нам продают!...
Про бестолковое расходование природных ресурсов сегодня, при Капитализме, я уже молчу...
08:46:14 27-04-2026
Гость (07:55:56 27-04-2026) Тут проблема на много глубже! 95% современного мусора эт... кто вам мешает эту самую упаковку смять, а бумагу сдать в макулатуру. Мы на работе так делаем, приносим из дома бумагу, бумажную упаковку и т.д., складываем в коробки и сдаем
22:31:41 28-04-2026
Гость (07:55:56 27-04-2026) Тут проблема на много глубже! 95% современного мусора эт... Про капитализм и бестолковые расходование ресурсов.
Я тогда мал был ещё, но отец мне рассказывал, как они бензином руки мыли.
Это все, что нужно знать про расходование ресурсов в СССР.
09:45:28 27-04-2026
на сколько ленивые горожане, которым лень *опу поднять с дивана и спуститься выкинуть мусор.
Живу в своем доме, карттонки и упаковки идут в баньку, а съесное идет в компостную яму, остатки, в основном пластик лишь, идет в мусор., и так как это п.Лесной, в котором до сих пор не стабильно вывозят мусор, обслуживающая конторка Экозоюз, вывожу его на авто, в город мусорные ковши (именно так они рекомендовали делать). Не умер, не перетрудился. А тут глядите ка, даже спуститься не могут нежные какие.
10:45:55 27-04-2026
Гость (09:45:28 27-04-2026) на сколько ленивые горожане, которым лень *опу поднять с див... Бедолагам живущим без собственной земли в конуре на головах друг у друга и с запашком мусора не понять
12:10:19 27-04-2026
Гость (09:45:28 27-04-2026) на сколько ленивые горожане, которым лень *опу поднять с див...вывожу его на авто, в город мусорные ковши (именно так они рекомендовали делать) А не обо*зрели ли ВЫ!!!???? Вот из-за таких только живущих в п. Солнечная Поляна в МКД по улицам Юрина, Исакова и др прилегающих, контейнерные площадки ломятся от не вывезенного мусора. Лично много раз ругался с такими приезжающими выбросить мусор из поселка, в ответ только такие же доводы: У нас плохо вывозят, хотя по закону у каждого частного домовладения должен быть заключен договор на вывоз мусора. Т.е. из частных домов возят в город и выбрасывают на открытые площадки, за которые платит граждане живущие в МКД, а эти п***** за их счет экономят свои денежки. Если же договор есть, вот и требуйте что бы тот же Экосоюз свои обязательства по договору выполнял, для этого есть законные способы от администраций до судов!
15:27:05 27-04-2026
Гость (12:10:19 27-04-2026) А не обо*зрели ли ВЫ!!!???? Вот из-за таких только живущих в... кстати о законных способах и судах, второй год судимся. и ЧО? умные вы тут смотрю, договор, суды... ну так идите посудитесь, а то только языком трепать в комментариях и ныть.
13:27:39 27-04-2026
Гость (09:45:28 27-04-2026) на сколько ленивые горожане, которым лень *опу поднять с див... вы серьезно? пакет с мусором взять спуститься с ним с 17 этажа отойти во двор к баку и выкинуть?
и так 2 раза в день? нелегко прямо скажу особенно зимой
14:25:35 27-04-2026
Гость (13:27:39 27-04-2026) вы серьезно? пакет с мусором взять спуститься с ним с 17 эта... Гадить меньше надо раз такая немощь
10:50:03 27-04-2026
Проблема не в мусоропроводах а в альтернативно одаренных которые ими пользоваться не умеют
10:51:13 27-04-2026
Всем нужно идти к сортировке мусора. Нравится это кому или нет. Потому что как Барнаул по кругу свалками не обсыпай,а они не безразмерные. Новую свалку по соседству с собой почему-то никто не хочет. Куда на карту не ткни всюду протесты вылазят. А что такое? Вы же не хотите сортировать ничего поэтому терпите. Только по причине невозможности сортировки мусора даже в теории все мусоропроводы следует закрыть
11:13:50 27-04-2026
Конечно, виноваты мусоропроводы, водопроводы, центральное отопление, электричество и интернет. А мы нипричом.
🤣
11:33:53 27-04-2026
Мусоропровод в доме, это очень удобно. Если пользоваться правильно то ни какой вони и грязи нет. Все зависит от жильцов.
12:40:11 27-04-2026
Гость (11:33:53 27-04-2026) Мусоропровод в доме, это очень удобно. Если пользоваться пра... Да только вот "правильно" им почти нигде не пользуются. В любой дом с мусоропроводом захожу и там характерное амбре. Впрочем у многих и дома не лучше пахнет поэтому им норм. С тараканами и клопами живут в обнимку
17:20:54 27-04-2026
Гость (11:33:53 27-04-2026) Мусоропровод в доме, это очень удобно. Если пользоваться пра... Даже если представить себе, что каждый будет пользоваться им правильно: все в завязанных мешках и легко проходит в отверстия,то пакеты с пищевыми продуктами имеют свойство рваться при трении о металлические стенки, оставляя на них биологические следы - соответственно рассадник для микробов.
И что каждую неделю с химикатами промывать?
Вот мы мусорное ведро ( и это при условии, что пакеты используются таки), в среднем, раз в неделю с хлоркой моем, а вы?
Лично мой опыт (человека, который очень давно не живёт в доме с мусоропроводом) показывает, что как только входишь в такой подъезд, так запашок чувствуется. Где-то меньше, где-то больше, но запах есть ВСЕГДА. И ты, живущий без мусоропровода, это ощущаешь, а жильцы втирают, что мол не надо гнать пургу, мол у нас все чисто и не влечет, а наоборот, розами пахнет.
16:38:42 27-04-2026
Из личного. Улица Шукшина, желтые 9 ки, середина 80 х годов. Свалки мусора у мусоропроводов, вечером страшно зайти в подъезд: крысы гуляют под ногами. Чур, чур меня... Жить в таких домах.
20:12:57 27-04-2026
То есть, противников мусоропроводов совершенно не смущают вонючие горы мусора "на площадках" возле мусорных баков, но совершенно не хочется нюхать свою помойку?
😁
- Товарищ адмирал, а как быть с йети?
- Йети? Мыть надо чаще...
21:59:04 27-04-2026
Кхм... (20:12:57 27-04-2026) То есть, противников мусоропроводов совершенно не смущают во... Какие ещё коммунальные и прочие проблемы Вы знаете?
Огласите весь список, пожалуйста.
Вы же так хотите про них поговорить.
Может, про политику ещё поговорить хотите?
11:08:23 28-04-2026
Все зависит от жильцов. Жил на Попова, 56. и горы мусора на площадке у приемного окна мусоропровода, и у камеры бака мусоропровода на улице, и какие-то диваны, шкафы, холодильники и прочее дерь...мо. Постоянно забитый мусоропровод. Сейчас живуна Балтийской, 50. Чисто, ни мусора, ни вони, никаких забитых мусоропроводов, грязи у камеры бака. как, господа, насрал..и, так и нюхайте сами. нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
13:14:16 28-04-2026
гость (11:08:23 28-04-2026) Все зависит от жильцов. Жил на Попова, 56. и горы мусора на ... А вы попробуйте пожить в доме с повышенной комфортностью (я уж не говорю про бизнес-класс). Уверяю, что спустя время, ваш подъезд на Балтийской 50 покажется засланным и вонючем.
На себе проверено.
Когда спустя годы проживания в жилье бизнес-класса попадаешь в подъезд "хрущевки", где даже МП нет и не было (подъезд, который раньше считал образцом чистоты), и понимаешь, что это убогое, вонючее место.
Я понимаю, что многим людям сравнивать не с чем, но факт остаётся фактом: человек привыкает к определенной среде проживания и она ему кажется нормой.
Почему-то в элитных МКД мусоропровода нет.
Раз это такая полезная вещь, то, наоборот, она должна быть в каждом элитном доме, что бы жить удобнее было. А нет, не делают. Пусть буржуи выносят мусор на контейнерную площадку, да ещё и с закрытыми баками (это же открывать ручками надо).