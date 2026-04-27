Устройство из начала XX века понемногу уходит в прошлое: в современных домах его зачастую даже не предусматривает проект

27 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Мусоропровод / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

К изобретениям, которые должны были сделать жизнь удобнее, а на деле добавили стресса, во многих домах краевой столицы прибавился мусоропровод. При неправильном использовании устройство превращается в источник неприятных запахов, а также "кормушку" для крыс и "роддом" для насекомых. Во многих новостройках эти "каналы" уже просто не проектируют, а в домах, где они были, жильцы иногда предпочитают их просто заварить. Подробнее о мусоропроводных проблемах в Барнауле и путях их решения — в материале amic.

От любви до ненависти

Хотя жалобы на забитые и проблемные мусоропроводы доходят до соцсетей и даже СМИ, гораздо чаще они остаются в домовых чатах и в гневных объявлениях управляющих организаций. Публичную огласку эта бытовая проблема получает по достижении совсем уж чудовищных масштабов или когда ее усугубляет нерегулярный вывоз мусора или иные проблемы.

«Мусор не вывозится с 10 октября. В результате мусоропровод забит, сложилась полная антисанитария, замечены крысы. Вчера, после многочисленных жалоб жителей, во дворе были установлены контейнеры, но их не вывозят», — жаловались жители двух домов на улице Попова в сообществе "Черное и белое Барнаул" еще в 2025 году.

При этом сказать, что малое число "криков о помощи" в соцсетях связано с тем, что горожане довольны имеющимися в домах мусоропроводами их состоянием, — нельзя.

«К самой идее мусоропровода я относился прекрасно до тех пор, пока не переехал в дом, где он есть. На бумаге это удобно — большую часть мусора можно выбросить без лишних телодвижений. На практике же это оказалось адом. Практически на каждом этаже рядом с мусоропроводом можно обнаружить склады всего, что в него не влезло», — рассказывает о ситуации с мусоропроводом в его доме барнаулец Александр.

Не все гладко и в случаях, когда мусор все-таки попадает "куда надо".

«Некоторых маленький размер "окошка" мусоропровода вообще не смущает — они до последнего пытаются запихать туда совершенно неподходящий хлам, из-за чего мусоропровод регулярно забивается. Наше ТСН как-то, в очередной раз прочистив его, опубликовало список тех предметов, которые оттуда достали. Больше всего меня поразил кусок ковра», — рассказал Александр.

Мусорный "срез"

Сами управляющие организации всех видов — УК, ТСЖ и ТСН — признают: проблем с мусоропроводами в их работе хватает. Но чаще всего вызваны они не столько самим существованием устройства, сколько все той же неправильной эксплуатацией.

«Бампер от "Тойоты", пластиковое ведро, пятилитровые канистры, подушки. Но самое распространенное — коробка из-под пиццы», — перечисляет все, что вызывало "пробки" из отходов глава ТСН "Павловский тракт, 203", Наталья Дворникова.

Каким образом бампер в принципе удалось запихать в мусоропровод — история умалчивает. Виновника этого инцидента, по словам Дворниковой, просто не стали искать. При этом председатель ТСН отмечает: ликвидировать "мусорные заторы" весьма нелегко. Дворнику, который и занимается этой непростой работой, приходится идти на различные ухищрения.

«У меня дворник придумал "крючок": если удается подцепить мусор снаружи, то его удается выдернуть вниз», — рассказала Дворникова.

Во многих случаях клапаны мусоропровода — участки, где и загружается мусор, — просто разбирают. А иногда, как сообщила председатель ТСН, трубу мусоропровода даже приходится распиливать.

В некоторых домах, по словам Дворниковой, борьбы с мусорными "пробками" дворнику даже оплачивают отдельно. Кроме того, в городе действует несколько организаций, которые занимаются обслуживанием мусоропроводов, и в том числе борьбой с засорами.

Итальянский "враг"

То, что проблемы с мусоропроводами возникают в работе управляющих организаций, а значит, и в жизни самих горожан, подтвердили и в других компаниях этой отрасли: ТСН "Антона Петрова, 254" и УК "ПКС". И абсолютно во всех беседах упоминается: казалось бы, некрупный, но по-настоящему коварный вид мусора — те самые коробки от пиццы.

Такая картонная упаковка обычно не входит в клапан мусоропровода, в связи с чем жильцы заталкивают ее внутрь предварительно согнув. Коробка проходит внутрь и через некоторое время возвращает прежнюю форму и размер. После этого она превращается в настоящую дамбу.

Жалобами на "пробки" из коробок от пиццы в мусоропроводе интернет практически переполнен. А управляющие организации регулярно публикуют материалы о том, почему этому виду упаковки без предварительного измельчения не место в "трубе". Результатов они пока не приносят.

Шов против проблем

Радикальной "панацеей" для всех проблем с мусоропроводами выглядит их заваривание: такая практика существует и является вполне законной.

«Принимается такое решение общим собранием. Если дом проголосовал, то приемные части мусоропровода можно заварить, а перед этим устройство промывают», — сообщает юрист и коммунальный эксперт Дмитрий Кондратов.

При этом заваривают мусоропроводы обычно сразу во всем доме. Это связано с тем, что для вывоза отходов из здания с этими устройствами и без них применяются различные способы транспортировки и различная техника. Более того, отличаются даже используемые контейнеры для мусора и способ их погрузки в технику. Контейнер для мусоропровода манипулятор мусоровоза берет сбоку, а обычный — сзади.

Отправлять на один дом разные мусоровозы дорого и неудобно для ответственной за вывоз отходов компании. Поэтому если все же дошло до заваривания, оно обычно касается всего дома сразу. Нужно отметить: во многих многоквартирниках наблюдается определенная путаница со способом вывозом мусора. Например, мусоропровод с соответствующей камерой и контейнером может соседствовать с баками у подъезда.

«Правила пользования мусоропроводом приходится регулярно разъяснять. Например, о том, что пакеты надо завязывать, иначе при боковой погрузке контейнера все рассыплется, или о том, что крупногабаритный мусор нужно вывозить отдельно», — отметил Кондратов.

Варить или не варить?

Разумеется, есть у заваривания мусоропроводов и подводные камни. Во-первых, при всех минусах это устройство может быть действительно удобным. Особенно для жителей верхних этажей, а также пожилых и маломобильных граждан.

Во-вторых, упомянутые проблемы с организацией вывоза мусора заново: жильцам и управляющей организации при закрытии мусоропровода необходимо будет обустроить и согласовать контейнерную площадку. Расходы на это также придется нести жильцам.

«В нашем случае заваривания мусоропровода стало вынужденной мерой», — отмечает жительница одного из домов на улице Антона Петрова Надежда.

До того как жильцы приняли решение об этой процедуре, санитарная ситуация в доме была удручающей. Особенно отличились появившиеся в доме крысы.

«Одна из крыс умудрилась прорыть ход под дверью во время ремонта и через него проникла в квартиру», — рассказывает собеседница amic.ru.

После того как мусоропровод заварили, ситуация улучшилась: и неприятные запахи, и грызуны исчезли. Так что подобный радикальный шаг действительно может кому-то подойти.

Кстати, в Госдуме, как сообщают "Известия", уже предлагали в принципе заварить все мусоропроводы в старых домах и запретить проектировать их в новых. Однако в жизнь данная инициатива пока еще не воплотилась.

