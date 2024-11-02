Барнаульские чиновники выступили в суде по делу бывшего вице-мэра Шеломенцева

Свидетели рассказали, что никто не мог повлиять на результаты госзакупок

02 ноября 2024, 09:00, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев и Дмитрий Арапов на суде / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Трое свидетелей выступили в суде по делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток. На вопросы отвечали бывший главный специалист отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексей Капатурин, действующий заместитель председателя комитета Дмитрий Арапов и начальник отдела транспорта Андрей Матафонов, которые были подчиненными Шеломенцева, когда он работал председателем "дорожного" комитета. Чиновников допросили на заседании в Центральном районном суде 1 ноября 2024 года.

Как прошел суд?

Первым в суде выступил самый статусный из чиновников – Дмитрий Арапов, вторым был Андрей Матафонов, а третьим – Алексей Капатурин, который уже не работает в мэрии. Всем им задавали вопросы о том, как мэрия искала перевозчиков на те или иные маршруты общественного транспорта и как осуществлялись закупки.

Все трое сказали, что нового перевозчика находят путем аукциона, на который желающие компании подают заявки. Среди них конкурсная комиссия выбирает победителя по определенным критериям. Кандидатам выставляли баллы, и кто набирал больше баллов, тот и побеждал в аукционе.

Победителя закупки выбирает комиссия, причем заявки до момента рассмотрения никто не видит – конверты вскрываются на глазах всей комиссии. В ее состав входил председатель комитета, заместитель, секретарь, начальник отдела транспорта и специалисты "транспортного" комитета. Председательствующим комиссии является глава комитета (на тот момент им был Шеломенцев.) При этом решающего права голоса никто не имеет, сказал Арапов. И председатель не может в одиночку установить победителя.

Дмитрий Арапов / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Причем все чиновники повторили, что никто не может повлиять на определение поставщика на ту или иную закупку. И Шеломенцев не просил своих подчиненных как-либо покровительствовать Бесчастному и проголосовать за его компанию. При этом вопросов о том, могли ли в мэрии специально составить документацию закупки для какого-либо подрядчика, на суде не было.

Несколько вопросов о деталях закупок всем трем свидетелям задавал сам Шеломенцев. В частности, Шеломенцев спрашивал о том, могла ли мэрия сама продлить с перевозчиком соглашение, без организации каких-либо конкурсов. Андрей Матафонов отметил, что если перевозчик исполняет все обязанности, соблюдает расписание, обновляет и имеет качественную технику, а также если претензий у властей к нему нет, то возможно лишь продлить договор, а вот выбрать нового перевозчика без аукциона мэрия не может. В начале 2021 года определялся как раз новый перевозчик.

Также свидетели в один голос сказали, что по результатам закупки по маршрутам № 78 и 41 (конкурс был в начале 2021 года) победил не Бесчастный, который работал на маршрутах с 2016 по 2021 год, а другой перевозчик – Антон Еньшин. Соответственно, Шеломенцев здесь не помог Бесчастному.

"Насколько я помню, Бесчастный заявил старые автобусы, которые ранее работали на этом маршруте, а Еньшин полностью обновил подвижной состав. Они были либо 2020, либо 2021 года выпуска и максимальный балл набрали. Там лучшее оборудование было установлено – информаторы, бегущая строка, терминал и так далее. Поэтому Еньшин с большим отрывом выиграл конкурс", – вспомнил обстоятельства того аукциона начальник отдела транспорта Андрей Матафонов.

То же самое Арапов подтвердил и лично Шеломенцеву, отвечая на его вопрос. То есть напрашивается вывод о том, что Шеломенцев по итогу не предоставил Бесчастному того покровительства и помощи, за которое предприниматель, по версии следствия, заплатил 2 млн рублей.

Пока неизвестно, чего именно намерена добиться защита Шеломенцева – возможно, главная цель данной линии в переквалификации дела со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве, которая подразумевает меньшее наказание. Так ли это, точно сказать нельзя. Адвокат Шеломенцева от разговоров с журналистами отказывается.

Антон Шеломенцев и Андрей Матафонов / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

На данный момент Шеломенцев обвиняется по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны со взяткой, которую Шеломенцеву дал перевозчик Олег Бесчастный. Следствие считает, что Бесчастный в мае 2020 года передал 2 млн рублей тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву. Посредником выступил бывший заместитель Шеломенцева Сергей Щукин. За деньги Шеломенцев обязался помогать Бесчастному и позволить ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других. Однако необходимого транспорта для этого у Бесчастного не имелось.

Взятку от Бесчастного Шеломенцев решил "отмыть", и за 1,2 млн рублей купил через Щукина машину Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал в качестве оплаты за посредничество.

Алексей Капатурин / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Третье обвинение Шеломенцева в получении крупной взятки уже не связано с Бесчастным. Здесь взятку чиновнику дал уже директор фирмы "Запсиб-Мост" Денис Илюшин. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин задумали построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Они попросили Илюшина разработать проект, но не за деньги, а за покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Компания Илюшина проект сделала, и Шеломенцев со Щукиным получили разрешение на строительство.

Кроме того, в феврале 2022 года через Сергея Щукина Шеломенцев получил взятку 250 тысяч рублей от Дениса Илюшина. По итогу Шеломенцев взял у Илюшина 600 тысяч рублей в виде денег (250 тысяч рублей) и проекта на возведение складов (документация оценивается в 350 тысяч рублей, но денег Илюшину не заплатили). За все это Шеломенцев обещал помогать компании "Запсиб-Мост" при заключении госконтрактов. Детально о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Как идет суд?

На прошлом заседании 19 октября по делу Шеломенцева закончили изучать письменные доказательства. До этого суд опрашивал нескольких свидетелей, среди которых был действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин. Следующее заседание состоится 7 ноября в 11 часов.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Судят ли других фигурантов дела?

Центральный районный суд уже вынес приговор экс-заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергею Щукину. Ему дали пять лет условно с испытательным сроком три с половиной года. Еще Щукин получил штраф 2 млн рублей и запрет на занятие госдолжности.

Суд над Бесчастным замедлился, потому что перевозчик добивался рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде. Дело в том, что 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд решил передать дело Олега Бесчастного в Центральный районный суд по подсудности. Бесчастный оспорил решение и добился рассмотрения дела в Индустриальном районном суде. На данный момент дело в суд уже поступило, скоро должно начаться его рассмотрение.

Долго не появлялось дело против второго взяткодателя – Дениса Илюшина. Однако 24 октября стало известно, что Следком Томской области возбудил в отношении Илюшина уголовное дело о даче взятки. Илюшина арестовали, вины он не признает.