Барнаульские чиновники выступили в суде по делу бывшего вице-мэра Шеломенцева
Свидетели рассказали, что никто не мог повлиять на результаты госзакупок
02 ноября 2024, 09:00, Антон Дегтярев
Трое свидетелей выступили в суде по делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток. На вопросы отвечали бывший главный специалист отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексей Капатурин, действующий заместитель председателя комитета Дмитрий Арапов и начальник отдела транспорта Андрей Матафонов, которые были подчиненными Шеломенцева, когда он работал председателем "дорожного" комитета. Чиновников допросили на заседании в Центральном районном суде 1 ноября 2024 года.
Как прошел суд?
Первым в суде выступил самый статусный из чиновников – Дмитрий Арапов, вторым был Андрей Матафонов, а третьим – Алексей Капатурин, который уже не работает в мэрии. Всем им задавали вопросы о том, как мэрия искала перевозчиков на те или иные маршруты общественного транспорта и как осуществлялись закупки.
Все трое сказали, что нового перевозчика находят путем аукциона, на который желающие компании подают заявки. Среди них конкурсная комиссия выбирает победителя по определенным критериям. Кандидатам выставляли баллы, и кто набирал больше баллов, тот и побеждал в аукционе.
Победителя закупки выбирает комиссия, причем заявки до момента рассмотрения никто не видит – конверты вскрываются на глазах всей комиссии. В ее состав входил председатель комитета, заместитель, секретарь, начальник отдела транспорта и специалисты "транспортного" комитета. Председательствующим комиссии является глава комитета (на тот момент им был Шеломенцев.) При этом решающего права голоса никто не имеет, сказал Арапов. И председатель не может в одиночку установить победителя.
Причем все чиновники повторили, что никто не может повлиять на определение поставщика на ту или иную закупку. И Шеломенцев не просил своих подчиненных как-либо покровительствовать Бесчастному и проголосовать за его компанию. При этом вопросов о том, могли ли в мэрии специально составить документацию закупки для какого-либо подрядчика, на суде не было.
Несколько вопросов о деталях закупок всем трем свидетелям задавал сам Шеломенцев. В частности, Шеломенцев спрашивал о том, могла ли мэрия сама продлить с перевозчиком соглашение, без организации каких-либо конкурсов. Андрей Матафонов отметил, что если перевозчик исполняет все обязанности, соблюдает расписание, обновляет и имеет качественную технику, а также если претензий у властей к нему нет, то возможно лишь продлить договор, а вот выбрать нового перевозчика без аукциона мэрия не может. В начале 2021 года определялся как раз новый перевозчик.
Также свидетели в один голос сказали, что по результатам закупки по маршрутам № 78 и 41 (конкурс был в начале 2021 года) победил не Бесчастный, который работал на маршрутах с 2016 по 2021 год, а другой перевозчик – Антон Еньшин. Соответственно, Шеломенцев здесь не помог Бесчастному.
"Насколько я помню, Бесчастный заявил старые автобусы, которые ранее работали на этом маршруте, а Еньшин полностью обновил подвижной состав. Они были либо 2020, либо 2021 года выпуска и максимальный балл набрали. Там лучшее оборудование было установлено – информаторы, бегущая строка, терминал и так далее. Поэтому Еньшин с большим отрывом выиграл конкурс", – вспомнил обстоятельства того аукциона начальник отдела транспорта Андрей Матафонов.
То же самое Арапов подтвердил и лично Шеломенцеву, отвечая на его вопрос. То есть напрашивается вывод о том, что Шеломенцев по итогу не предоставил Бесчастному того покровительства и помощи, за которое предприниматель, по версии следствия, заплатил 2 млн рублей.
Пока неизвестно, чего именно намерена добиться защита Шеломенцева – возможно, главная цель данной линии в переквалификации дела со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве, которая подразумевает меньшее наказание. Так ли это, точно сказать нельзя. Адвокат Шеломенцева от разговоров с журналистами отказывается.
В чем обвиняют Шеломенцева?
На данный момент Шеломенцев обвиняется по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Первые две статьи связаны со взяткой, которую Шеломенцеву дал перевозчик Олег Бесчастный. Следствие считает, что Бесчастный в мае 2020 года передал 2 млн рублей тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву. Посредником выступил бывший заместитель Шеломенцева Сергей Щукин. За деньги Шеломенцев обязался помогать Бесчастному и позволить ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других. Однако необходимого транспорта для этого у Бесчастного не имелось.
Взятку от Бесчастного Шеломенцев решил "отмыть", и за 1,2 млн рублей купил через Щукина машину Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал в качестве оплаты за посредничество.
Третье обвинение Шеломенцева в получении крупной взятки уже не связано с Бесчастным. Здесь взятку чиновнику дал уже директор фирмы "Запсиб-Мост" Денис Илюшин. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин задумали построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов. Они попросили Илюшина разработать проект, но не за деньги, а за покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Компания Илюшина проект сделала, и Шеломенцев со Щукиным получили разрешение на строительство.
Кроме того, в феврале 2022 года через Сергея Щукина Шеломенцев получил взятку 250 тысяч рублей от Дениса Илюшина. По итогу Шеломенцев взял у Илюшина 600 тысяч рублей в виде денег (250 тысяч рублей) и проекта на возведение складов (документация оценивается в 350 тысяч рублей, но денег Илюшину не заплатили). За все это Шеломенцев обещал помогать компании "Запсиб-Мост" при заключении госконтрактов. Детально о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.
Как идет суд?
На прошлом заседании 19 октября по делу Шеломенцева закончили изучать письменные доказательства. До этого суд опрашивал нескольких свидетелей, среди которых был действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин. Следующее заседание состоится 7 ноября в 11 часов.
Судят ли других фигурантов дела?
Центральный районный суд уже вынес приговор экс-заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергею Щукину. Ему дали пять лет условно с испытательным сроком три с половиной года. Еще Щукин получил штраф 2 млн рублей и запрет на занятие госдолжности.
Суд над Бесчастным замедлился, потому что перевозчик добивался рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде. Дело в том, что 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд решил передать дело Олега Бесчастного в Центральный районный суд по подсудности. Бесчастный оспорил решение и добился рассмотрения дела в Индустриальном районном суде. На данный момент дело в суд уже поступило, скоро должно начаться его рассмотрение.
Долго не появлялось дело против второго взяткодателя – Дениса Илюшина. Однако 24 октября стало известно, что Следком Томской области возбудил в отношении Илюшина уголовное дело о даче взятки. Илюшина арестовали, вины он не признает.
09:45:45 02-11-2024
короче, кинул он перевозчика, так получается?
10:54:41 02-11-2024
гость (09:45:45 02-11-2024) короче, кинул он перевозчика, так получается?... за это тот его и сдал
11:45:57 02-11-2024
Гость (10:54:41 02-11-2024) за это тот его и сдал... И съел.
09:58:36 02-11-2024
Молодняк неопытный) Гранды умнее и хитрее, не попадаются ;)
09:59:55 02-11-2024
Зачем влиять? Надо сразу прописывать условия контракта под конкретного персонажа)))
10:05:31 02-11-2024
Всех кто там так красочно рассказывал. Что мол на результаты аукционов и закупорок повлиять нельзя и шеломенцев не причем. Не в чем не виноват. Не какой коррупции и в помине не было. Снимать с должности тут же . нахрена нам такие чиновники? Которые не то что бы не презирают корубцию. Но еще и пытаются оправдать и защитить. Всех кто презрительно выступил в суде в отношении шеломенцева поддержать и повысить.
10:13:23 02-11-2024
Гость (10:05:31 02-11-2024) Всех кто там так красочно рассказывал. Что мол на результаты... крови хочется? Начни с себя))
10:46:52 02-11-2024
Гость (10:13:23 02-11-2024) крови хочется? Начни с себя))... То есть по вашему чиновник презирать коррупцию не должен? Я имено об этом написал а не о крови.
11:47:39 02-11-2024
Гость (10:05:31 02-11-2024) Всех кто там так красочно рассказывал. Что мол на результаты... Молю вас запатентовать ваше слово «коррубцыя». Оно точно отображает ситуацию вообще везде.
13:14:03 02-11-2024
Гость (11:47:39 02-11-2024) Молю вас запатентовать ваше слово «коррубцыя». Оно точно ото... Вы наверно хотели написать. Презумция невиновности. Пока коррупция не доказана коррупции нет. Дак что ж не написали то? Писали бы. Все же все понимают что происходит и к чему всё идёт...
11:02:47 02-11-2024
За безобразную организацию работы общественного транспорта, а этого не может видеть только слепой, всех этих "статусных" свидетелей на рудники. Хороший отряд получится, а навыки пригодятся для организации транспортных маршрутов. Ну прям белые и пушистые, только почему ОТ в Барнауле грязный, раздолбанный и вонючий и про расписание никто не слышал???
11:11:32 02-11-2024
Из вышесказанного становится ясно, что ни 17, но 19, ни 29 маршрутов не будет! Как не будет 24,37 и других..... будем на 53 и 10 кататься по 3 часа из одного конца города до другого. Торги по 17,19 маршрутам прошли в 2021 году. По 29 в мае 2024 - и всё . Хорошая отписка для прокуратуры - желающих нет, заявки ни кто не подал.
11:45:37 02-11-2024
Гость (11:11:32 02-11-2024) Из вышесказанного становится ясно, что ни 17, но 19, ни 29 м... Требую продолжения банкета… тьфу… продолжения списка! Вы не все номера назвали. Плюс не затронули авиа и жд перевозки. Ошибочка ваша.
11:14:50 02-11-2024
Условия конкурса пишутся под конкретного участника, больше половины закупок коррупционные.
11:42:45 02-11-2024
гость (11:14:50 02-11-2024) Условия конкурса пишутся под конкретного участника, больше п... Что вы такое говорите? Неужели такое вообще возможно? Аяяяяй, как нехорошо. Вам нужно чаще с прокурором видеться - ну там консультировать его, рассказывать что и как. А лучше выпустить интернет-альманах «Очевидное - невероятное». Я уверен, что вам сразу капитанское звание присвоят.
11:54:15 02-11-2024
«Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело» (с)
11:57:27 02-11-2024
Я вот что думаю.. В саму процедуру аукциона вмешаться и как-то "покровительствовать" действительно крайне сложно, там все зарегулировано и даже слишком. И не сомневаюсь, что все трое не лукавят. Но вот условия конкурса, правила выставления баллов могут быть "специфическими" и "заточенными" под конкретного участника. К примеру (гипотетически), если одним из условий указать "вместимость автобуса" и связать с ним значимое количество баллов, то многие перевозчики пролетаю мимо не смотря на более новые но более тесные маршрутки. Ну или что-нибудь подобное. И следственные органы эту "кухню" знают лучше меня. Почему акцент делается на вмешательство в саму процедуру аукциона, а не на составление условий конкурса и его оценки, мне не понятно.
12:15:46 02-11-2024
Всё не приятно. Такие безвинные чиновники. Они не причём. А почему развалили общественный транспорт в Барнауле. Ну такие безграмотные. Просто всё читать противно.
15:00:33 02-11-2024
Как же (12:15:46 02-11-2024) Всё не приятно. Такие безвинные чиновники. Они не причём. А ... Повтори слитное и раздельное написание частиц не и ни. У тебя ошибка!
12:38:12 02-11-2024
Давайте расставили все точки над и. Это свидетели. Которых вызвала защита шеломенцева для защиты шеломенцева. Которые именно это и сделали. Насчёт орфографии. Мы в инете( ой блин ошибка!) В Интернете... Орфография вольная. Так что отвалите. Пожалуйста. Не надо умничать полиграф вы не пройдете. А я пройду. Так что лучше помолчите...
12:59:48 02-11-2024
Схуднул
14:58:15 02-11-2024
Какой все же красивый мужик!!!!
15:14:50 02-11-2024
Подсудимый очень хорошо выглядит. Видимо на пользу пошло время проведенное в заключении.
15:26:06 02-11-2024
много внимания к процессу. это процесс века?
15:35:31 02-11-2024
Способы обойти правила разные. Вот наиболее известные всем примеры.
Был аукцион по достройке художественного музея. Там прописали условия, что организация должна иметь разрешение на работу по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия (привожу не дословно, но смысл понятен), отсюда конский ценник. С такими параметрами нашелся только Шония, остальные строители мимо, не реставраторы. Хотя там уже стоял абсолютный новодел, необходима только внутренняя отделка, что могла бы с радостью быстро за недорого и качественно выполнить небольшая строительная организация. Но тех, кому реально интересна такая работа, сразу вывели за черту.
Как-то был аукцион по созданию сайта Барнаула. Ипешник подряжался за 300тр (по тем временам реальная цена), но предпочтение отдали организации, которая запросила несколько миллионов. Им отдали контракт под тем предлогом, что пара их сотрудников получила какой-то сертификат – справку (типа курсов Блиновской) о повышении квалификации. В итоге обладатели справок создали настолько кривой сайт города, что был хуже старого и вскоре ещё за несколько миллионов снова кто-то переделывал.
Про транспорт тоже писали в сети. Объявляли закупку одной вместимости. Некий предприниматель писал в комментах, что не стал заявляться, так как мог предложить с другой вместимостью. Какого же его удивление, когда победителем признали поставщика с такой же вместимостью, как у него, то есть не соответствующей условиям! А вот если бы заявился, то поставил бы транспорт по более низкой цене.
Ещё один ход – выбирают поставщика по самой низкой цене. Конкуренты уходят с торгов – на такие деньги невозможно исполнить контракт. Заключается договор, затем через некоторое время делается допсоглашение до нормальной цены. То есть выигравший заранее имел какие-то гарантии доплаты, поэтому опускал ценник, убирал честных конкурентов.
03:55:31 03-11-2024
Бизнес. Ничего личного! А ещё про Боливара, который не выдержит даже двоих хорошо бы помнить.
12:07:26 03-11-2024
Гость (11:57:27 02-11-2024) Я вот что думаю.. В саму процедуру аукциона вмешаться и как-... Там не в этом коррупционная составляющая. Комитет "закрывает глаза" на наличие подтверждающих документов, пот за это и откаты получает! Так и говорят- "Мы НЕ ОБЯЗАНЫ" проверять те сведения, что перевозчик предоставил. Перевозчик БОМЖ не страшно, закроем глазки. Перевозчик в доме интернате для инвалидов на пмж - и это не страшно, по доверенности все подпишем. Перевозчик не является работодателем и, как вытекающее, не имеет права оказывать услуги по перевозке, так как это передача обязательств другим лицам- и на это глазки закроем. А как они предоставляли справку об отсутствии задолженности при их долгах приставам, кто ее им выписывал? или то же глазки закрывали? А как вообще происходил осмотр автотранспорта комитетом, они ослепли и то же не видели на что бумаги подписали?