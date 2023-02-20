Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 41 тысячу человек

Природная катастрофа произошла 6 февраля

20 февраля 2023, 07:10, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Guardian News

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 020, пишет РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что власти отстроят 30 тысяч домов в пострадавших от землетрясений регионах, процесс начнётся в марте.

Помимо этого, толчки также задели часть Сирии – там насчитали уже более 5,8 тысячи погибших.