Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек

По словам президента Эрдогана, в марте власти приступят к строительству 30 тысяч домов

15 февраля 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Guardian News

Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в центре управления по ликвидации стихийных бедствий в Анкаре.

По его словам, в ликвидации последствий стихии участвуют около 250 тысяч сотрудников, в поисково-спасательных работах – более 35 тысяч человек.

Глава государства подчеркнул, что погодные условия сильно затруднили спасение людей и восстановление инфраструктуры, возникли проблемы и с водоснабжением.

Также он сообщил, что власти отстроят 30 тысяч домов в пострадавших от землетрясений регионах, процесс начнётся в марте, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля и стало самой разрушительной природной катастрофой в истории страны. Катаклизм также затронул Сирию – там, по последним данным местного Минздрава, погибли 1414 человек, пострадали свыше 2 тысяч.