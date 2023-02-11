Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 21 тысячу
В 10 провинциях страны работают порядка 160 тысяч человек, в том числе и команды из-за рубежа
11 февраля 2023, 20:42, ИА Амител
Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 21 043. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Тайип Эрдоган.
"Землетрясение, произошедшее в понедельник, стало в три раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море. Число погибших составило 21 043 человека. 80 097 – пострадали", – сказал он.
По его словам, сейчас государство мобилизовало все ресурсы для устранения последствий происшествия. В 10 провинциях работают порядка 160 тысяч человек, в том числе и команды из-за рубежа.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки. Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Ранения получили 80 088 жителей страны.
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