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Число пострадавших от клещей в Горном Алтае за неделю составило 400 человек

Всего с начала эпидемиологического сезона в регионе клещи покусали 1194 человек

15 мая 2026, 12:17, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай за минувшую неделю зарегистрировали сразу 400 случаев присасывания клещей, в том числе у 165 детей. Наибольшее число пострадавших зафиксировали в Горно-Алтайске, а также в Майминском, Турочакском и Чемальском районах. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

По данным ведомства, всего с начала эпидемиологического сезона в регионе клещи покусали 1194 человек. Это почти на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда число пострадавших достигало 1339.

На прошлой неделе наиболее высокая активность клещей наблюдалась в Горно-Алтайске — здесь за помощью обратились 166 человек. Еще 50 случаев зарегистрировали в Майминском районе, по 39 — в Турочакском и Чемальском районах.

Специалисты отмечают, что чаще всего жители сообщали о присасывании клещей на придомовых территориях и в лесных массивах.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при посещении лесов, дачных участков и окрестностей населенных пунктов необходимо использовать защитные средства, регулярно проводить само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных после прогулок.

Жителям частного сектора рекомендуют своевременно скашивать траву и обрабатывать участки противоклещевыми препаратами.

При обнаружении клеща специалисты советуют как можно быстрее обращаться в медицинские учреждения для решения вопроса об экстренной профилактике клещевых инфекций.

Сдать клеща на исследование можно в лабораторию Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Алтай по адресу: Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 173/2.

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

12:23:30 15-05-2026

Сколько из них было заражено разными болезнями?

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Гость

13:38:44 15-05-2026

Когда-то клещей в Горном не было. Кусали только на равнинных просторах края.

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