Алтай вошел в список опасных по клещевому энцефалиту регионов

Роспотребнадзор опубликовал полный список опасных территорий по всем федеральным округам

13 мая 2026, 08:54, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Роспотребнадзор опубликовал в своем Telegram-канале список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов России с разбивкой по федеральным округам.

В Центральном федеральном округе высокий риск заражения отмечен в Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Московской области, конкретно — в Дмитровском и Талдомском районах.

К опасным территориям Северо‑Западного федерального округа отнесены Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Калининградская области, а также Республика Карелия и Республика Коми. В Южном федеральном округе эндемичными признаны Крым и Севастополь.

Приволжский федеральный округ включает в список регионов с риском заражения Кировскую, Нижегородскую, Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, Пермский край, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

«В Уральском федеральном округе опасность представляют Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Ханты‑Мансийский автономный округ. Сибирский федеральный округ вошел в перечень за счет Республики Алтай и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей, Красноярского края, а также республик Тыва и Хакасия», — говорится в публикации.

Наконец, в Дальневосточном федеральном округе меры предосторожности от укусов клещей и риска заражения энцефалитом следует соблюдать в Амурской и Сахалинской областях, республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском и Приморском краях, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

Ранее врач назвал запрещенные действия при самостоятельном удалении клеща.