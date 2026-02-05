"Чистые руки" или "фиктивные помощники"? Скандал в Алтайском Заксобрании

Представители фракции КПРФ в АКЗС активно "засветились" в уголовных делах в последние полгода

Зал заседаний в АКЗС / Фото: amic.ru

Политические скандалы продолжают сотрясать Алтайский край. Утром 5 февраля стало известно, что арестованы два депутата Алтайского краевого Законодательного собрания от фракции КПРФ — Андрей Чернобай, он же первый секретарь Рубцовского горкома, а также заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, член КПРФ Юрий Кропотин. Как сообщили в региональном СК, народных избранников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, оба депутата фиктивно трудоустроили неких лиц на должности своих помощников. В итоге из бюджета края со стороны Чернобая было похищено более 2,4 млн рублей, а со стороны Кропотина — 2,2 млн рублей.

Между тем правоохранительные органы еще с осени 2025 года активно интересуются фракцией КПРФ в Алтайском Заксобрании.

Так, в ноябре в отношении члена фракции КПРФ в Алтайском Заксобрании Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Им обеим грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Клюшникова фиктивно трудоустроила в региональный парламент своим помощником Светлану Кербер. Предполагаемый ущерб следствие оценивает более чем в 3 млн рублей.

Из СИЗО Клюшникову и Кербер отпустили перед Новым годом, смягчив им меру пресечения на подписку о невыезде.

В этой связи интересно вот что: на первой сессии АКЗС депутаты рассматривали поправку, инициированную фракцией ЛДПР в закон о статусе депутата.

В частности, либерал-демократы предложили ввести запрет трудоустраивать на должность помощников депутата лиц при наличии неснятой или непогашенной судимости.

«Мы руководствовались внутренними установками в ЛДПР... Владимир Вольфович говорил, что публичный политик должен быть абсолютно честный и чистый, у него не должно быть судимостей: ни погашенных, ни непогашенных. Да, во многих партиях, в том числе и в нашей, есть те, кто имел и имеют судимости, но Владимир Вольфович всегда разделял публичную политику и партийную работу. Заботился о чистоте партии и том, как она представлена в публичном поле. Мне кажется, нужно поддержать данный законопроект, чтобы АКЗС выглядело достойно», — пояснил тогда на сессии председатель фракции ЛДПР Владимир Семенов.

И эта, вроде бы очевидная, поправка (а норма эта прописана в национальном стандарте РФ о деятельности помощника, такие же решение имеются в заксобраниях многих регионов России) вызвала протесты со стороны многих депутатов АКЗС.

В первую очередь — со стороны фракции КПРФ, представители которой как раз активно и "засветились" в уголовных делах в последние полгода. Всего против поправки либерал-демократов проголосовали 14 депутатов. Как удалось узнать amic.ru, восемь из них — те, кто прошел в АКЗС от КПРФ. Есть также представители "Коммунистов России" и "Справедливой России". Перечислим поименно:

КПРФ: Юрий Кропотин, Михаил Зайцев, Людмила Клюшникова, Сергей Кожемякин, Павел Митрофанов, Дмитрий Моисеев, Александр Ткачев, а также Вячеслав Лаптев (покинул фракцию КПРФ в ноябре 2022 года) и Надежда Дрюпина (покинула фракцию КПРФ в 2022-м).

Комроссы: Сергей Малинкович, Владимир Козловский, Елена Курносова.

"Справедливая Россия": Лариса Колесникова.

Также против голосовала Людмила Цивилева.

Андрей Чернобай, кстати, не голосовал.

Тем не менее поправка была принята ("за" проголосовали 35 депутатов) и уже в следующем созыве депутаты не смогут трудоустраивать себе в помощники близких родственников, а также лиц с судимостью.