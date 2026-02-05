Депутатов АКЗС Андрея Чернобая и Юрия Кропотина подозревают в крупном мошенничестве
Также возбуждено дело в отношении помощника одного из парламентариев
05 февраля 2026, 13:34, ИА Амител
В Алтайском крае депутатов АКЗС Андрея Чернобая и Юрия Кропотина, представляющих в Заксобрании КПРФ, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает региональный СК.
Напомним, депутатов задержали в четверг утром, 5 февраля. Прошли обыски. Также, как уточнялось, задержаны некоторые активные коммунисты.
«Возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, Чернобай в период с 2022 по 2025 год фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника и предоставлял фиктивные документы о выполнении трудовых функций. В результате, как уточнили в СК, помощнику депутата из бюджета перечислили более 2,4 млн рублей.
По аналогичной схеме Кропотин с 2021 по 2025 год трудоустроил знакомую на должность помощника, в итоге из бюджета, по данным СК, было похищено более 2,2 млн рублей.
Преступления выявлены оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. При поддержке сотрудников Росгвардии у подозреваемых проведены обыски.
Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил их в СИЗО, в декабре выпустил под подписку о невыезде.
Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям.
13:38:50 05-02-2026
Да уже не смешно - работодателя акзс давно пора привлечь за махинации с выплатами ! Причем тут депутаты и помощники, кто табель принимал, кто подтверждал? Ответственность работодателя налицо!
13:57:00 05-02-2026
Неужели кто-то думал, что они туда рвались, чтобы за народ горой стоять?
14:00:53 05-02-2026
Зачищают перед выборами
15:08:49 05-02-2026
Не может быть :)
16:19:13 05-02-2026
Приба проверте, на него же дело шили. Почему замяли? Ай яй яй))))
16:49:21 05-02-2026
Я не понял.Депутаты имеют право на оплачиваемых помощников или нет.И каковы пределы опрлаты помощников депутатов АКЗС.И помощники выполняли работу или нет.?
Преступником может назвать только суд, но никак не на предварительном следствии, насколько мне помнится/
Как-то странно, в преддверии выборов вдруг обнаружили, что только в одной КПРФ "преступные действия "совершали. А у депутатов от других партий нет помощников?
19:42:42 05-02-2026
Срамота партии жуликов и воров. Такие действия против оппозиции дают обратный эффект. Все сделали своими руками , и с песней.
01:54:26 06-02-2026
Мне интересно, как квалифицируется "предоставлял фиктивные документы о выполнении трудовых функций". Что это: писал с ошибками, или проставлял неправильные цифры, или не так критиковал руководство, или не выходил на работу, или работал вместо депутата, или депутат работал вместо помощника? Во всех организациях есть такие люди, которые хреново работают, но свои 8 часов как штык просиживают, но делать ничего не делают. Так теперь их сажать надо? Снова 1937 год. Главный критерий успешности или неуспешности - это оценка непосредственного руководителя, т.е. депутата - нужен ему такой помощник или нет. Нет - значит уволить надо, да - поощрить. А тут получается - приходят люди со стороны и говорят - хреново у тебя помощник работает - надо ручку не в левой руке держать , а в правой. Как они могут судить насколько устраивает депутата его помощник??? Вы или в принципе уберите помощников у всех депутатов, или позвольте решать им самим, кто как справляется со своими задачами.
И главный вопрос - только в КПРФ такие проблемы? Что-то не верится...
02:42:21 06-02-2026
Ладно, старый - у него на модре лица написано крупными буквами - МО...ИК, а молодой то куда полез?