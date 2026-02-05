Депутатов АКЗС Андрея Чернобая и Юрия Кропотина подозревают в крупном мошенничестве

Также возбуждено дело в отношении помощника одного из парламентариев

05 февраля 2026, 13:34, ИА Амител

Депутаты АКЗС Юрий Кропотин и Андрей Чернобай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае депутатов АКЗС Андрея Чернобая и Юрия Кропотина, представляющих в Заксобрании КПРФ, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

Напомним, депутатов задержали в четверг утром, 5 февраля. Прошли обыски. Также, как уточнялось, задержаны некоторые активные коммунисты.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания и помощника одного из них. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, Чернобай в период с 2022 по 2025 год фиктивно трудоустроил одного из членов партии на должность своего помощника и предоставлял фиктивные документы о выполнении трудовых функций. В результате, как уточнили в СК, помощнику депутата из бюджета перечислили более 2,4 млн рублей.

По аналогичной схеме Кропотин с 2021 по 2025 год трудоустроил знакомую на должность помощника, в итоге из бюджета, по данным СК, было похищено более 2,2 млн рублей.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. При поддержке сотрудников Росгвардии у подозреваемых проведены обыски.

Напомним, в ноябре 2025 года задержали депутата АКЗС от КПРФ Людмилу Клюшникову. По версии следствия, она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая с 2021 по 2025 год получила из краевого бюджета около 3 млн рублей. Суд отправил их в СИЗО, в декабре выпустил под подписку о невыезде.

Ранее amic.ru сообщал, что сразу несколько депутатов и сотрудников АКЗС проверяют на причастность к мошенничеству по похожим сценариям.