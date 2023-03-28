Отец подростка рассказал, что его супруга (мама мальчика), жившая в другом регионе, "много пила".

Мужчина забирал ребёнка к себе, в первый раз – когда ему было два года.

"Потом она [мать] приехала за ним, увезла его. Но ничего не изменилось, снова совсем за сыном не следила, продолжала пить", – утверждает новосибирец.

Собеседник рассказал, что у сына возникли проблемы с дисциплиной.

Когда отец забрал ребёнка в последний раз, он не смог с ним справиться и обратился за помощью в органы опеки. В результате в 2021 году подросток попал в интернат.