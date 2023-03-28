Что известно о гибели 15-летнего подростка в сибирском детдоме?
В новосибирском детдоме погиб 15-летний мальчик. По одной из версий, он упал со спортивного снаряда, а по другой — его нашли под окнами здания
28 марта 2023, 17:12, Анастасия Бичакова
В Новосибирске 15-летний подросток погиб в муниципальном детдоме "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Жемчужина" вечером 25 марта.
По одной из версий, мальчик сорвался со спортивного снаряда. Но его отец, лишённый родительских прав, недоумевает: "Правды не найдёшь". После похорон мужчина узнал другую версию трагедии.
Почему подросток жил в интернате и как на самом деле мог погибнуть – в материале amic.ru.
Почему отец отдал мальчика в детдом?
Отец подростка рассказал, что его супруга (мама мальчика), жившая в другом регионе, "много пила".
Мужчина забирал ребёнка к себе, в первый раз – когда ему было два года.
"Потом она [мать] приехала за ним, увезла его. Но ничего не изменилось, снова совсем за сыном не следила, продолжала пить", – утверждает новосибирец.
Собеседник рассказал, что у сына возникли проблемы с дисциплиной.
Когда отец забрал ребёнка в последний раз, он не смог с ним справиться и обратился за помощью в органы опеки. В результате в 2021 году подросток попал в интернат.
"Да, я его отдал, меня лишили прав, но я всегда приезжал к сыну. Привозил фрукты, сладости, созванивались", – добавил он.
Что о гибели мальчика сказали в новосибирском детдоме?
Папа погибшего говорит, что с ним связалась одна из сотрудниц детского дома. По телефону она сообщила о несчастном случае – якобы подросток "на спортивном снаряде баловался, сорвался и упал".
"Якобы моего ребёнка прооперировали в больнице, но спасти не смогли. Сказали, что сын умер через сутки. Но это враньё! Начал узнавать, что за больница, где оперировали. Молчат", – поделился мужчина.
Правда ли, что подросток хотел сбежать из детдома?
Это одна из версий, которую новосибирец узнал после похорон подростка. По его информации, ребёнка нашли под окнами. Кроме того, с ним был мальчик, подвернувший ногу.
"Я не понимаю, что это было. Как так они бежали? Что такое побег? Это связанные простыни или верёвка. <...> Их кто-то довёл? Чем-то напугал? Пусть я лишён родительских прав, но я его отец", – недоумевает мужчина.
По его словам, он шокирован, что "теперь правды не найдёшь".
А что о возможном побеге говорит омбудсмен?
Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сказала, что версия о побеге или суициде погибшего ребёнка не подтверждается. Она опровергает слова отца погибшего.
"Я сама туда выезжала: преподаватели, руководство – никто о побеге ничего не говорит. Это слухи", – подчеркнула омбудсмен. Об этом пишет "Сиб.фм".
Почему 15-летний подросток мог погибнуть?
По данным источника "Комсомольской правды", ребёнок потерял сознание, после чего воспитатель и двое детей затащили его обратно в здание (напомним, по версии отца, мальчика нашли выпавшим – под окнами).
Следователи полагают, что скорую вовремя не вызвали и мальчик скончался.
"Врачей сразу не вызвали – боялись за репутацию. Дети говорят, что в скорую помощь позвонили только к утру. Оказалось слишком поздно. <...> Он всё это время был без сознания, периодически приходил в себя, изо рта шла пена", – рассказал источник.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Виновным может грозить до двух лет лишения свободы.
Правоохранительные органы проверяют версии сотрудников детдома и отца погибшего.
Комментарии 0