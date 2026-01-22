По неофициальным данным, его называют человеком Собянина

22 января 2026, 18:00, ИА Амител

Антон Васильев / Фото: администрация Рубцовска

В Сети появились неофициальные подробности о предыдущей работе нового заместителя главы администрации Рубцовска Антона Васильева, сообщает "Атмосфера".

По сведениям Telegram-канала "Красное солнце Алтая", близкого к правительству региона, Антон Васильев работал в АО "ИНТЭКО", принадлежавшем супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елене Батуриной. Также трудился в разных подразделениях мэрии Москвы, структуре "Росатома", АО "Мосинжпроект", курировал проекты Минстроя РФ в Краснодарском крае и Крыму, входит в кадровый резерв Минстроя России. Проверить достоверность этой информации пока не представляется возможным.

Также, по неофициальным данным, Васильева называют "человеком Хуснуллина" (вице-премьера правительства РФ), а также "человеком Собянина" (мэра Москвы).

Это наталкивает на мысли о масштабных планах федерального центра для города Рубцовска, считают авторы "Красного солнца".

Кроме того, по данным источников "Атмосферы", Васильев близок к сенатору Виктору Зобневу.

Информацию об Антоне Васильеве также публиковала администрация Рубцовска. Сообщалось, что он выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны, имеет магистерский диплом Российского университета транспорта (МИИТ) по специальности "Промышленное и гражданское строительство" и диплом Владимирского государственного университета по направлению "Государственное и муниципальное управление". Помимо этого, у Васильева богатый опыт работы на различных руководящих, а также государственных гражданских должностях. Он женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, в октябре 2025 года депутаты утвердили отставку мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана. Врио главы Игорь Башмаков представил нового заместителя, Антона Васильева, 20 января.