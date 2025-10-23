Депутаты утвердили отставку главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана

Он официально покинул пост градоначальника

23 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Дмитрий Фельдман / Фото: сайт администрации города Рубцовска / rubtsovsk.org

23 октября Дмитрий Фельдман ушел с должности главы Рубцовска. Его отставку приняли депутаты Рубцовского городского Совета на внеочередной сессии. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Заявление градоначальника о сложении полномочий поддержали почти единогласно. 22 депутата проголосовали за отставку: единственным, кто воздержался, стала представитель КПРФ Татьяна Панкратова.

Фельдман поблагодарил всех, кто поддерживал его во время работы на посту главы города. Он отметил важность совместной работы с коллегами и жителями, подчеркнул достижения в благоустройстве и социальной сфере, а также выразил надежду на дальнейшее процветание Рубцовска.

Как утверждают источники "Атмосферы", должность мэра может занять Владимир Пьянков – первый замглавы администрации города и руководитель финансового комитета.

Отметим, что 21 октября Алтайское реготделение ЛДПР призвало губернатора региона Виктора Томенко обратить внимание на деятельность администрации Рубцовска, а также принять меры по улучшению ситуации.

Во вторник на Координационном совете АРО ЛДПР обсудили глобальные проблемы в сфере ЖКХ в Рубцовске. Как сообщили в пресс-службе партии, оперативное совещание созвали после заявления, которое эксперты сделали на круглом столе 17 октября. Они сказали, что город находится в катастрофическом положении.

Депутат ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра отметила, что суды Рубцовска завалены исками граждан о ненадлежащем содержании общедомового имущества и ненадлежащей поставке коммунальных ресурсов.

Дорожная инфраструктура города также находится в плачевном состоянии. Однако с 2021 года рубцовская администрация ежегодно получает из краевого бюджета 200 млн рублей в качестве субсидии на ремонт дорог. Но их качество не только не улучшается, а с каждым годом становится все хуже.