В администрации Рубцовска назначен новый заместитель главы города

Новый зам будет курировать промышленность, энергетику и транспорт

20 января 2026, 16:09, ИА Амител

Администрация Рубцовска / Фото: https://rubtsovsk.org/

Врио главы города Рубцовска Игорь Башмаков представил нового заместителя – Антона Васильева. Назначение состоялось на заседании совета директоров промышленных предприятий города. Васильев приступил к исполнению обязанностей с 20 января и будет отвечать за промышленность, энергетику, транспорт, градостроительную и предпринимательскую деятельность.

Примечательно, что должность, на которую назначен Васильев, уже существовала в структуре администрации Рубцовска, но до сих пор оставалась вакантной. По информации издания "Атмосфера", новый заместитель прибыл из Москвы и близок к сенатору Виктору Зобневу.

На данный момент в администрации остаются четыре действующих заместителя, отвечающих за финансы, ЖКХ, аппарат и социальную сферу.

Также 20 января в Рубцовске с рабочим визитом находится министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.