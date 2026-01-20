В администрации Рубцовска назначен новый заместитель главы города
Новый зам будет курировать промышленность, энергетику и транспорт
20 января 2026, 16:09, ИА Амител
Врио главы города Рубцовска Игорь Башмаков представил нового заместителя – Антона Васильева. Назначение состоялось на заседании совета директоров промышленных предприятий города. Васильев приступил к исполнению обязанностей с 20 января и будет отвечать за промышленность, энергетику, транспорт, градостроительную и предпринимательскую деятельность.
Примечательно, что должность, на которую назначен Васильев, уже существовала в структуре администрации Рубцовска, но до сих пор оставалась вакантной. По информации издания "Атмосфера", новый заместитель прибыл из Москвы и близок к сенатору Виктору Зобневу.
На данный момент в администрации остаются четыре действующих заместителя, отвечающих за финансы, ЖКХ, аппарат и социальную сферу.
Также 20 января в Рубцовске с рабочим визитом находится министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.
Слишком много чиновников в России а работяг завозят изза бугра. Может чиновников завозить из Китая? Там если что не так....