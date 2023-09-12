Что происходило в первые минуты после посадки самолета под Новосибирском. Видео
Люди снимали родным видео и показывали, в каких условиях работали пилоты
12 сентября 2023, 16:44, ИА Амител
12 сентября самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Что снимали пассажиры в первые минуты после приземления – в нашем видео.
Борт направлялся из Сочи в Омск, но в воздухе у лайнера отказала гидравлика. Пилоты сообщили в салон, что над Омском "нелетная погода" и направили судно в Новосибирск, где взлетно-посадочная полоса длиннее. В пути поняли, что топлива не хватит, и решили сажать Airbus в поле.
Приземлиться удалось. Все пассажиры и члены команды живы и здоровы.
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