Прокурор продолжает зачитывать материалы дела о скандальной стройке

03 апреля 2025, 08:00, Антон Дегтярев

Манасян, Якунин и Куц на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Адвокаты по делу строительства скандального барнаульского ФОКа на ул. Сиреневой, 42, на суде 2 апреля пожелали быстрее закончить процесс и услышать приговоры для своих подзащитных. Сейчас прокурор зачитывает материалы дела – он огласил содержание только 8 из 12 томов с доказательствами по уголовному процессу. После того как будут исследованы все документы, начнутся судебные прения, а затем вынесут решение всем троим подсудимым: Ивану Куцу, Евгению Якунину и Артуру Манасяну, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как идет суд?

Защитники перед процессом признались прокурору, что хотели бы побыстрее закончить с изучением материалов дела, так как судебные слушания стартовали еще в ноябре 2024 года.

"А что сидеть?" – спросил один из адвокатов прокурора.

Гособвинитель на суде 2 апреля так и не закончила с материалами дела, однако продвинулась на четыре тома вперед. В числе зачитанных документов были: договоры подряда, протоколы обыска, испытаний и осмотров предметов, справки о стоимости выполненных работ, документы о качестве бетонной смеси, чертежи асфальтобетонного проезда, разрешение на строительство ФОКа, переписки подсудимых, информация по банковским выпискам, бумаги об оплате работ от компании "Иносиб", служебные письма и так далее.

Следующее заседание состоится 16 апреля 2025 года, на нем прокурор может закончить зачитывать материалы дела.

Иван Куц / Фото: amic.ru

За что судят строителей ФОКа?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Фирмы, которыми руководили бизнесмены, выполняли работы стоимостью 9,5 млн рублей по покрытию проездов и тротуаров, ведущих к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

Однако, как предполагает следствие, предприниматели решили закупить более дешевые материалы, чем указано в документации. Из-за этого у объекта появилось множество проблем и он не был сдан в срок (сделать это Минспорт обещает только в 2025 году). Подробнее о скандальной стройке мы писали здесь.

Также по делу о строительстве ФОКа в июне 2024 года суд приговорил гендиректора компании "Иносиб" (генподрядчик по благоустройству объекта) Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствие считает, что в 2022–2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей для пролонгации контракта на благоустройство ФОКа. Средства он, по версии следствия, хотел пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

При этом Жданов настаивает на своей невиновности, его защита в кассации собирается доказать, что Якунин, Куц и Манасян оболгали генподрядчика, чтобы избежать ответственности за преступления. Подробнее об этом можно прочитать здесь.