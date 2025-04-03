"Что сидеть?" Адвокаты строителей барнаульского ФОКа хотят побыстрее закончить с делом
Прокурор продолжает зачитывать материалы дела о скандальной стройке
03 апреля 2025, 08:00, Антон Дегтярев
Адвокаты по делу строительства скандального барнаульского ФОКа на ул. Сиреневой, 42, на суде 2 апреля пожелали быстрее закончить процесс и услышать приговоры для своих подзащитных. Сейчас прокурор зачитывает материалы дела – он огласил содержание только 8 из 12 томов с доказательствами по уголовному процессу. После того как будут исследованы все документы, начнутся судебные прения, а затем вынесут решение всем троим подсудимым: Ивану Куцу, Евгению Якунину и Артуру Манасяну, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Как идет суд?
Защитники перед процессом признались прокурору, что хотели бы побыстрее закончить с изучением материалов дела, так как судебные слушания стартовали еще в ноябре 2024 года.
"А что сидеть?" – спросил один из адвокатов прокурора.
Гособвинитель на суде 2 апреля так и не закончила с материалами дела, однако продвинулась на четыре тома вперед. В числе зачитанных документов были: договоры подряда, протоколы обыска, испытаний и осмотров предметов, справки о стоимости выполненных работ, документы о качестве бетонной смеси, чертежи асфальтобетонного проезда, разрешение на строительство ФОКа, переписки подсудимых, информация по банковским выпискам, бумаги об оплате работ от компании "Иносиб", служебные письма и так далее.
Следующее заседание состоится 16 апреля 2025 года, на нем прокурор может закончить зачитывать материалы дела.
За что судят строителей ФОКа?
Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Фирмы, которыми руководили бизнесмены, выполняли работы стоимостью 9,5 млн рублей по покрытию проездов и тротуаров, ведущих к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.
Однако, как предполагает следствие, предприниматели решили закупить более дешевые материалы, чем указано в документации. Из-за этого у объекта появилось множество проблем и он не был сдан в срок (сделать это Минспорт обещает только в 2025 году). Подробнее о скандальной стройке мы писали здесь.
Также по делу о строительстве ФОКа в июне 2024 года суд приговорил гендиректора компании "Иносиб" (генподрядчик по благоустройству объекта) Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
Следствие считает, что в 2022–2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей для пролонгации контракта на благоустройство ФОКа. Средства он, по версии следствия, хотел пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.
При этом Жданов настаивает на своей невиновности, его защита в кассации собирается доказать, что Якунин, Куц и Манасян оболгали генподрядчика, чтобы избежать ответственности за преступления. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
09:43:57 03-04-2025
Сдали Армена - а сами тут
09:56:55 03-04-2025
Когда уже закончат цирк с этой троицей!!!???? Очевидно же три дружка думали будет на мази все,закроют товарища, а сами руки умоют!!! Давай Фемида не подведи, а то русский народ уже не верит в тебя!!!
11:00:53 03-04-2025
Иваныч (09:56:55 03-04-2025) Когда уже закончат цирк с этой троицей!!!???? Очевидно же тр...
Вангую: Условный срок всем. Ущерб возмещен. Есть основания для 64 и 73 УПК РФ.
11:33:06 03-04-2025
ГОСТЬ (11:00:53 03-04-2025) Вангую: Условный срок всем. Ущерб возмещен. Есть основан... да неее , они уже не первый раз по одной и той же статье шагают, так что только маршем за колючку всем троим!
11:28:36 03-04-2025
А подписанты приниматели работ совсем не при делах?!
11:32:04 03-04-2025
Гость (11:28:36 03-04-2025) А подписанты приниматели работ совсем не при делах?! ... Где Рябцев ???