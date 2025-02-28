В суде по делу о скандальном ФОКе закончили слушать показания свидетелей обвинения

Последними суд заслушал свидетелей, которые проводили лабораторные испытания работ

28 февраля 2025, 08:15, Антон Дегтярев

Манасян, Куц и Якунин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Индустриальный районный суд Барнаула выслушал всех свидетелей со стороны обвинения в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые выступали подрядчиками при строительстве печально известного ФОКа на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. На процессе 27 февраля заслушали экспертов, которые нашли недостатки в работе строителей. Теперь на суде будут зачитывать материалы дела, затем своих свидетелей может заявить сторона защиты. Подробнее – в материале amic.ru.

В чем обвиняются строители ФОКа?



Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Следствие считает, что подрядчики решили сэкономить на стройматериалах во время благоустройства территории физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. А именно – на покрытии проездов и тротуаров, ведущих к объекту. Отметим также, что за работы, которые велись в рамках госконтракта, подрядчикам заплатили 9,5 млн рублей.

"Работы произведены некачественно"

На заседании 27 февраля 2025 года прокурор зачитал показания свидетелей, которые проводили лабораторные испытания выполненных работ. В частности, замначальника Центральной строительной лаборатории "Алтайавтодора" Иван Иванюк рассказал следствию, что при осмотре работ по благоустройству ФОКа их эксперты обнаружили ряд дефектов.

"Визуальная поверхность асфальтобетонного покрытия имела шероховатую структуру с признаками выкрашивания материала, что косвенно свидетельствовало о том, что технология укладки асфальтобетонной смеси была нарушена. А именно был нарушен либо температурный режим укладки и уплотнения смеси, либо масса уплотняющей техники была недостаточной", – сказано в его показаниях.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

На образцах асфальтобетонного покрытия эксперты нашли "пористость в структуре асфальтобетонного слоя". Это косвенно свидетельствует о "недостаточном уплотнении асфальтобетонной смеси при ее укладке", зачитал слова Иванюка прокурор.

Толщина щебеночного слоя на отобранных пробах (на тротуарах, проездах и большей части участков проездов) также не соответствовала нормативам и требованиям проекта, пояснил эксперт. На некоторых участках поверх асфальта росла трава, что указывало на "низкую толщину слоя асфальтобетонного покрытия".

Также свидетель рассказал, что с правой стороны от входа на территорию объекта образовался "провал асфальтобетонного покрытия", под ним имелись пустоты. Это говорило о "промывании щебеночно-песчаного слоя", сообщил Иванюк следствию. Бордюрный камень, по его словам, имел дефекты в виде сколов и раковин на поверхности, а на некоторых участках бордюрный камень оказался без бетонной опалубки.

Также глинистый грунт имел признаки переувлажнения, что могло повлиять на качество всей конструкции дорожной одежды, уточнил эксперт.

"Могу сказать, что работы по устройству асфальтобетонного покрытия, его щебеночно-песчаного основания и бордюрного камня на территории ФОКа, по моему мнению, произведены некачественно, ненадлежащим образом и оказывают существенное влияние на эксплуатационные свойства всего асфальтобетонного покрытия", – резюмировал он.

Суд по делу Манасяна, Куца и Якунина / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

"Работы не выдержали гарантийного срока эксплуатации"

Замначальника отдела лаборатории ООО "ИПЦ "Стандарт" Александр Зернюков рассказал следствию, что его компания в ходе проверки в 2023 году выявила следующие дефекты: неровность покрытия, необеспеченный водоотвод (приводит к застою дождевых вод), локальное разрушение покрытий, разрушение и смещение оси бортовых камней.

Кроме того, состав асфальтобетонной смеси и некоторых других материалов не соответствовал требованиям по результатам испытаний. Фактическая общая площадь покрытия проездов была меньше заявленной в актах на 115,3 квадратного метра, а фактическая площадь тротуара и отмостки – на 186,1 квадратного метра, пояснил свидетель.

"Работы по благоустройству территории не выдержали гарантийного срока эксплуатации, так как при визуальном осмотре территории объекта были выявлены дефекты застоя воды (что свидетельствует о неровности поверхности асфальтобетонного покрытия), локальное разрушение покрытия и бортового камня, хотя объект даже не введен в эксплуатацию, а по покрытию проездов и тротуаров еще даже не начали ходить люди и ездить техника. При начале эксплуатации ФОКа допущенные нарушения приведут к быстрому разрушению бортового камня и асфальтобетонного покрытия, что повлечет невозможность эксплуатации прилегающей территории спортивного центра", – засвидетельствовал он.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Фальшивые протоколы

При этом в деле есть и протоколы исследований, якобы выполненные "ИПЦ "Стандарт" в 2022 году для компании "Транс Логистик" (связана с Иваном Куцем и Артуром Манасяном), в которых работы оценивались положительно. По словам Александра Зернюкова и других сотрудников компании, они были изготовлены "кустарным" способом, а в документы при помощи современных технологий вставили сканы подписей сотрудников. Свидетель подчеркнул, что фальшивые протоколы, вероятно, были изготовлены, чтобы "ввести в заблуждение заказчика" (речь идет о Михаиле Жданове, которого осудили летом 2024-го по статье за коммерческий подкуп в крупном размере).

Инженер-лаборант Александр Приходько "ИПЦ "Стандарт" добавил, что в 2022 году представители организации не выезжали на объект и не брали пробы. Он пояснил, что предыдущие протоколы не проходили по учетам журналов. Кто, где и как изготовил эти протоколы, свидетель не знает.

Инженер производственно-технического отдела "ИПЦ "Стандарт" Дарья Акимова также отметила: и у нее возникли сомнения в достоверности протоколов, так как при сравнении их номеров было установлено, что под данными номерами зарегистрированы другие документы, сделанные по заказу иного заказчика. Кроме того, договоров с "Трас Логистик" у "ИПЦ "Стандарт" не было. Откуда взялись данные протоколы, Акимова не знает.

Суд по делу Манасяна, Куца и Якунина / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Как идет суд?

Судить строителей ФОКа начали 22 ноября 2024 года. Пока на процессе заслушали показания свидетелей со стороны обвинения. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

До этого, в июне 2024 года, суд вынес приговор по делу гендиректора компании "Иносиб" (была генподрядчиком) Михаила Жданова, ему дали три с половиной года колонии строгого режима и штраф 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствие посчитало, что в 2022-2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей для продления срока действия договора на строительство ФОКа. Средства якобы планировалось пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

Правда, Жданов свою вину отрицает, а его адвокат в кассации собирается доказать, что Якунин, Куц и Манасян оговорили бизнесмена и дали ложные показания, чтобы избежать ответственности. Подробнее о деле можно прочитать по ссылке.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

ФОК в итоге сдали?

Пока еще нет. Строительство ФОКа краевой Минспорт планировал закончить в конце 2022 года, но затем дату переносили: сначала – на сентябрь 2023-го, а потом и на конец 2024 года. В декабре 2024-го министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов говорил amic.ru, что готовность ФОКа составляет 98% и он будет скоро достроен. Однако для этого Минспорту нужно взыскать с инвестора 40 миллионов рублей, полученные в качестве аванса. Сдать комплекс обещают в 2025 году – после окончания суда и получения результатов экспертизы по оценке качества проведенных концессионером работ, рассказывал журналистам Иван Нифонтов в феврале 2025 года.