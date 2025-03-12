Суд по делу строителей скандального барнаульского ФОКа приостановили до апреля

На процессе по делу Куца, Якунина и Манасяна 11 марта начали зачитывать материалы дела

12 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Манасян, Куц и Якунин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Индустриальный районный суд Барнаула до 2 апреля 2025 года приостановил рассмотрение дела против строителей скандального ФОКа на ул. Сиреневой, 42: Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна. 11 марта на суде начали изучать материалы дела. Следующее заседание судья перенес в связи с занятостью в другом процессе. Подробнее – в материале amic.ru.

Как прошло заседание?

На процессе 11 марта суд изучил только четыре тома с материалами уголовного дела из 12. В частности, прокурор зачитала протоколы задержания подозреваемых и освобождения их из-под стражи, заключения по результатам проведенных экспертиз и так далее.

В документах говорится о проблемах с качеством материалов и выполненных работ. Строителями были допущены "многочисленные ошибки", а подрядчики использовали в своей работе более дешевые материалы, отличающиеся от заявленных в проектной документации. Например, требованиям не соответствовали марка, тип и вид песка, что привело бы "к скоплениям воды в слоях основания асфальтобетонного покрытия, тем самым вызывая образование дефектов". Не отвечал нормативам и поставленный на объект бетон. В итоге качество работ в документах охарактеризовали как неудовлетворительное.

"Либо подрядчиком была нарушена последовательность устройства подстилающего слоя основания, либо щебеночный материал верхнего слоя основания был сознательно большей частью заменен более дешевым песчаным материалом. Фактическое состояние основания не соответствует предъявленной исполнительной документации. Образование и развитие локальных и обширных просадок покрытия, а местами и разрушения связаны с некачественным устройством оснований", – указано в материалах дела.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Большую же часть документов прокурору еще предстоит зачитать – суд возобновится 2 апреля.

"У меня ожидается окончание большого дела, суд удаляется в совещательную комнату, планируется длительная работа. Вынужден принести извинения, обещаю в дальнейшем сосредоточиться на нашем совместном деле", – резюмировал судья.

Как идет суд?

Судить Куца, Манасяна и Якунина начали 22 ноября 2024 года. Индустриальный районный суд Барнаула уже выслушал все показания свидетелей со стороны обвинения, защита своих свидетелей пока не заявила. На данный момент в суде прозвучали показания оценивших работы экспертов, поставщиков "дешевых" материалов для ФОКа, а также тех, кто принимал работы на объекте. Кроме того, суд выслушал показания бывшего министра спорта Алтайского края Максима Рябцева и допросил представителя Минспорта.

ФОК на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

За что судят строителей ФОКа?

Евгений Якунин, Иван Куц и Артур Манасян обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, они решили сэкономить на стройматериалах, когда занимались покрытием проездов и тротуаров, ведущих к физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле. За работы подрядчикам заплатили 9,5 млн рублей. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

Кроме того, в июне 2024 года суд вынес приговор по делу гендиректора компании "Иносиб" (была генподрядчиком по благоустройству ФОКа) Михаила Жданова, он получил три с половиной года колонии строгого режима и штраф 3,5 млн рублей с конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в 2022-2023 годах Жданов просил у Якунина, Куца и Манасяна 3,5 млн рублей, чтобы продлить срок действия контракта на благоустройство ФОКа. Деньги он якобы собирался направить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ.

Однако Жданов свою вину отрицает и в кассации намерен доказать, что Якунин, Куц и Манасян оговорили бизнесмена и дали ложные показания, чтобы уйти от ответственности. Подробнее с обстоятельствами дела можно ознакомиться здесь.

Сам ФОК все еще не сдан в эксплуатацию. Сделать это Минспорт обещает в 2025 году.