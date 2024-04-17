В "Яндексе" отмечают, что новый сервис способен отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников из интернета

17 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Новый сервис "Нейро" / Фото: скриншот с ya.ru

"Яндекс" запустил сервис с технологиями искусственного интеллекта "Нейро". Ответ на запрос пользователя составляют нейросети. Как подчеркивают в компании, в нем объединены возможности поиска и больших генеративных моделей. Чем новая разработка "Яндекса" отличается от обычного поисковика и чем "Нейро" будет полезен пользователям, читайте на amic.ru.

Что такое сервис "Нейро" и чем он отличается поисковика?

"Нейро" – это сервис с технологиями искусственного интеллекта. Если обычный поисковик выдает пользователю на его запрос массив ссылок на сайты, где можно найти ответ, то "Нейро" возьмет эту часть работы на себя. Сервис сразу ответит на запрос пользователя, углубившись и проанализировав информацию в различных источниках.

Причем вопросы могут быть абсолютно из любой области. И задавать их можно в той формулировке, в какой они приходят в голову, уточняют в пресс-службе компании.

Так, руководитель приложения и браузера "Яндекса" Дмитрий Тимко рассказал, что во время матча Лиги чемпионов он обратил внимание, что на поле нет Арсена Захаряна. В заявке футболиста тоже не оказалось. Тогда Дмитрий задал вопрос "Нейро".

"Я спросил: почему Захарян не попал в заявку в "Реал Сосьедад". И "Нейро" ответил: потому что он был травмирован. И в тот момент у меня даже произошел такой магический щелчок – я ощутил, что "Нейро" справился и дал мне ответ именно на тот вопрос, который я задавал. И это стоило минимум усилий", – рассказывает Тимко.

Помимо текстовых запросов, "Нейро может рассказать детали о картинке, если ее прикрепить к запросу. Например, если вы хотите узнать правила какой-то настольной игры, достаточно ее сфотографировать и попросить сервис объяснить правила.

А где гарантия, что эти ответы будут достоверными и актуальными?

Мы никаких гарантий вам дать не можем. Но в "Яндексе" отмечают, что "Нейро" берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете. Поэтому в ответах актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Кроме того, сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом.

Для пользователя "Нейро" выглядит как обычная поисковая строка. Он уже доступен в приложении "Яндекс с Алисой" и в "Яндекс браузере".