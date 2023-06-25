Дачу, где домик чуть больше туалета, продают за 2,2 миллиона недалеко от Барнаула

Дачный участок с прячущимся домом предлагают приобрести барнаульцам

25 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Дачный участок площадью 10 соток продают за 2,2 млн рублей недалеко от Барнаула – в Озерном садовом товариществе, которое находится в Павловском районе. Такое объявление появилось на "Циане".

Фото: "Циан"

В объявлении о продаже дачи всего два фото. На них – деревянный туалет и, чуть больше него по размеру, домик. К последнему сначала возникают вопросы: раз он совсем крошечный, то почему недвижимость стоит аж несколько миллионов?

Ответ на этот вопрос можно получить, вчитавшись в описание дачи. Вероятно, этот домик – на самом деле баня.

А вот жилой дом – двухэтажный, и его площадь составляет примерно 65 "квадратов". Однако он будто "призрак", ведь на фотографиях его нет.

"Тю-тю, спрятался", – шутят в редакции amic.ru.

Фото дома, конечно, отсутствуют, но зато есть рассказ о нем.

"Окна пластиковые. Первый этаж 20 кв. м, второй – мансардная крыша 34 кв. м, и еще дополнительная комната на первом этаже с отдельным входом 11,5 кв. м. Свет круглый год. Вода с 1 мая по 1 октября круглосуточно", – сплошным текстом сказано в объявлении.

В шаговой доступности от дачного участка – автобусная остановка.