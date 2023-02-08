"Провокации и угрозы". Спикер АКЗС оценил решение "засекретить" доходы депутатов

Александр Романенко считает меру вынужденной и носящей временный характер

08 февраля 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Спикер АКЗС Александр Романенко считает вынужденным шагом публикацию сведений о доходах депутатов всех уровней в обезличенном виде, без указаний персональных данных. Такой ответ он дал в ходе интернет-конференции, прошедшей 7 февраля. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов. Теперь сведения будут выставлять в форме статистической информации. Документ вступает в силу с 1 марта.

Согласно закону, информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться "при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу".

Изначально в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях. "Более того, он правильно поступит", – цитировал спикера Госдумы РБК. Володин также заявил о планах обнародовать свою декларацию.

"Считаю публикацию этих сведений правильным и нужным механизмом антикоррупционной политики. И эта система была выстроена и достаточно эффективно работала – при всех спорных моментах, которые иногда возникали. Решение, насколько я понимаю, связано с обстоятельствами, в которых находится наша страна. И оцениваю я его именно как вынужденную временную меру. Федеральный законодатель ограничил публикацию персональных данных, учитывая возможность провокаций и угроз в адрес не только депутатов, но и членов их семей и в целом большого числа лиц, указанных в федеральном законе "О противодействии коррупции", – высказал свою точку зрения Романенко.

Отметим, что доходы депутатов АКЗС за 2022 год на всеобщее обозрение этой весной выставлены не будут. При этом, по словам Александра Романенко, антикоррупционная работа в Заксобрании будет продолжена: "Депутаты точно так же в этом году представляют сведения о доходах и имуществе, как и раньше, эти сведения будут проверяться. Никто не отменял ответственность за несдачу или за несвоевременное представление сведений, за представление недостоверных сведений". Если депутат этого не сделает, информация появится на сайте краевого парламента. "Уверяю вас, контроль за достоверностью сведений будет не менее тщательным", – резюмировал председатель АКЗС.

В декабре 2022 года президент подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в СВО.