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"Провокации и угрозы". Спикер АКЗС оценил решение "засекретить" доходы депутатов

Александр Романенко считает меру вынужденной и носящей временный характер

08 февраля 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Спикер АКЗС Александр Романенко считает вынужденным шагом публикацию сведений о доходах депутатов всех уровней в обезличенном виде, без указаний персональных данных. Такой ответ он дал в ходе интернет-конференции, прошедшей 7 февраля. Ранее президент Владимир Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов. Теперь сведения будут выставлять в форме статистической информации. Документ вступает в силу с 1 марта.

Согласно закону, информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться "при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу".

Изначально в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях. "Более того, он правильно поступит", – цитировал спикера Госдумы РБК. Володин также заявил о планах обнародовать свою декларацию.

"Считаю публикацию этих сведений правильным и нужным механизмом антикоррупционной политики. И эта система была выстроена и достаточно эффективно работала – при всех спорных моментах, которые иногда возникали. Решение, насколько я понимаю, связано с обстоятельствами, в которых находится наша страна. И оцениваю я его именно как вынужденную временную меру. Федеральный законодатель ограничил публикацию персональных данных, учитывая возможность провокаций и угроз в адрес не только депутатов, но и членов их семей и в целом большого числа лиц, указанных в федеральном законе "О противодействии коррупции", – высказал свою точку зрения Романенко.

Отметим, что доходы депутатов АКЗС за 2022 год на всеобщее обозрение этой весной выставлены не будут. При этом, по словам Александра Романенко, антикоррупционная работа в Заксобрании будет продолжена: "Депутаты точно так же в этом году представляют сведения о доходах и имуществе, как и раньше, эти сведения будут проверяться. Никто не отменял ответственность за несдачу или за несвоевременное представление сведений, за представление недостоверных сведений". Если депутат этого не сделает, информация появится на сайте краевого парламента. "Уверяю вас, контроль за достоверностью сведений будет не менее тщательным", – резюмировал председатель АКЗС.

В декабре 2022 года президент подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в СВО.

Фото: duma.gov.ru

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НОВОСТИПолитика

 

Комментарии 31

  • Честному человеку нечего скрывать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Полная тайна вкладов!" О. Бендер
    08 февраля, Гость   Ответить
  • НЕ воруйте миллионами и угрозы поступать не будут!А то простому люду 10-15 тыс. руб , а себе миллионы Народ собирает с этих денег посылки еще и на СВО и на лечение детей
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Федеральный законодатель ограничил публикацию персональных данных, учитывая возможность провокаций и угроз в адрес не только депутатов, но и членов их семей и в целом большого числа лиц, --------------------------------------------------- Какие могут быть угрозы, если они будут с народом в одних условиях? Тут белыми нитками шито, что кому то жирная котлета, а кому то капустные листья.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А может просто воровать не надо ???
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников." ЕЩЁ ВОПРОСЫ ЕСТЬ ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Товарищи депутаты!? Запомните! Или запишите себе где-нибудь на листочке, что бы потом, когда вдруг начнутся "провокации" и "угрозы" в адрес вашего благополучия... - Революционную ситуацию в государстве готовит правящая верхушка!!! Своими руками создавая условия, когда верхушка живёт все лучше и лучше и при этом уже не знает как, и не может улучшить жизнь низов! А низы не могут жить в таких условиях когда верхи как сыр в масле, а низы последний ..й без соли доедают!... И не нужно валить с больной головы на здоровую!? Якобы это народ волну гонит...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Есть предложение. В целях безопасности депутатам вместо фамилий присвоить номера. Выступил депутат № 13. Как с родителями в толерантных странах.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А то прям работать не могли, сплошные угрозы были:)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Честному избраннику скрывать нечего! Володин.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а все-равно заграничную недвижку, записанную на офшоры и дальних родственников/друзей, они не декларировали и прятали...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • учитывая возможность провокаций и угроз в адрес не только депутатов," Испугались,что увидев декларации избранников,народ схватится за топоры и вилы. И нечего прикрываться "обстоятельствами". Окна забронировали тоже от обстоятельств?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Как жить? Кругом сплошные провокации и угрозы. Срочно нужно ввести доплату за моральные страдания.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Дело движется к балаклавам и позывным...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Честным бояться нечего, вот и посмотрим на выборах.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Этот сникерс хахол, внедрился и вредит.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Честному избраннику скрывать нечего! Володин.--- однозначно в гранит
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Странное решение засекретить сведенья. Ворье надо увольнять и сажать тем более с гос службы .
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А может просто воровать не надо ???---Ах вы экстремист :)
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ... надо увольнять и сажать тем более с гос службы --- Во деревня! Кто же его посадит? Он же памятник!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Побольше наворовать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не могут ворюги декларировать наворованное! Что им, самим на себя доносы писать прикажете? Негуманно это...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Бесстыжие негодяи, других слов не подобрать, от народа требуете отчет за каждую копейку, ввели самозанятых, чтоб даже сдача собственной квартиры мимо вашего рта не прошла, а сами закрылись. Ну просто негодяи....
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Зазеркалье
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да нет у нас никаких депутатов - это назначенцы исполняющие роль депутатов, как давно нет никаких выборов режим сохранения власти не может позволить народу такие вольности.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Демократия идет вперед семимильными шагами. Чего-то боятся народные избранники-слуги народа.Видимо, есть чего.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Господа комментаторы, ну хоть кто-нибудь из Вас, честно может написать свой доход за 2022г., учитывая белую, чёрную, серую и другую прибыль от сада-огорода? Народ имеет право знать только оклады чиновников, чтобы стремиться к карьерному росту и метить на высокие посты. Почему они должны "свои трусы вывёртывать на изнанку" перед всем честным народом?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ну, наверное, потому что они публичные люди и никто их туда силой не тащил. Сами лезли, аж пищали. А дорвались до корыта и оскотинились вконец...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Товарищ Романенко, а сколько раз вам угрожали за прошлые годы? Почему именно сейчас вы стали такими пугливыми?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ЭТА ВСЯ ВЕРХУШКА ПОЖИВАЕТ НА ТАК НАЗЫВАЕМОЙ "БАРНАУЛЬСКОЙ РУБЛЕВКЕ", змеиногорский тракт 71, имеет элитную недвижимость... сверхвысокие зарплаты. А декларации нет, нельзя публиковать
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Вся эта мишура служит только одному . Скрыть от общества не объяснимый рост доходов чиновников всех рангов и депутатов, а также лиц, сколотивших свои состояния преступным путем при распиле бюджетов всех уровней и рвущимися в депутаты и власть.
    09 февраля, Гость   Ответить
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