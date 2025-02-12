Дело покончившего с собой Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку

Юрист Гордон отметила, что в деле еще нет результатов экспертиз телефона спортсмена и опроса его родных

12 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

Дело о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку. Как сообщает "360", об этом заявила юрист Екатерина Гордон.

По ее словам, прекратить дело могли из-за истечения сроков по закону. При этом не все процессуальные действия успели закончить – в частности, нет результатов экспертиз телефона спортсмена и опроса его родных.

"Говорить о том, что его убили, ни одного основания нет. Его убила, фигурально выражаясь, правда, но это не уголовная статья", – отметила юрист.

При этом Гордон также упомянула некий компромат, который якобы получил Тимма на свою бывшую супругу, певицу Анну Седокову. При этом она не привела подробностей.