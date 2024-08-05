Первое заседание по уголовному делу против Шеломенцева прошло 1 августа

05 августа 2024, 11:41, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru

Первое заседание по уголовному делу против бывшего замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева состоялось 1 августа 2024 года. На нем дело чиновника передали из Индустриального в Центральный районный суд. Также Шеломенцеву продлили срок ареста до 18 января 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.

Сейчас Шеломенцева обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Первые две статьи связаны с получением взятки в размере 2 млн Шеломенцевым от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного. Это произошло в 2020 году. Тогда Шеломенцев работал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула.

За взятку, полученную через посредника (заместителя Шеломенцева Сергея Щукина), чиновник обязался покровительствовать бизнесмену и помочь ему беспрепятственно перевозить пассажиров – даже при условии, что нужных автобусов у него не было. Затем, по версии следствия, чиновник решил отмыть деньги в сумме 1,2 млн рублей путем покупки автомобиля Subaru Outback.

А вот дело о получении взятки в крупном размере не связано с покровительством Бесчастному. Следствие установило, в 2022 году Шеломенцев (снова через посредника Сергея Щукина) получил 250 тысяч рублей от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина за покровительство компании при ремонте некоего путепровода.

Известно, что компания составляла (и дорабатывала) проект реконструкции путепровода на Новом рынке, а также в 2019 году делала документацию на реконструкцию моста через ж/д пути на проспекте Калинина. Подробнее об обвинениях против Шеломенцева можно прочитать здесь.

12 января 2024 года Шеломенцева впервые поместили под стражу. Затем меру пресечения ему продлевали несколько раз в Индустриальном районном суде. 5 июля 2024 года суд продлил чиновнику срок пребывания в СИЗО до 9 августа 2024 года.

Напомним, что 29 июля состоялось и первое заседание по делу перевозчика Олега Бесчастного, который дал Шеломенцеву взятку. На нем дело предпринимателя также передали из Индустриального районного суда в Центральный районный суд по подсудности. При этом сейчас Бесчастный находится не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.