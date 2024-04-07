День работника электронной промышленности появится в России

В правительстве отметили, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России

07 апреля 2024, 18:40, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com

В России появится новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности - будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении Кабмина.

Отмечается, что с инициативой учреждения такого праздника выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Эта инициатива также была поддержана представителями отрасли.

В правительстве подчеркнули, что электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.