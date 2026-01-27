Депутат Делягин назвал сроки, когда в России могут заблокировать Telegram

Парламентарий отметил, что даже при блокировке часть аудитории продолжит пользоваться сервисом

27 января 2026, 17:34, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России по аналогии с видеохостингом YouTube. По его прогнозам, это произойдет ориентировочно к сентябрю 2026 года – ко времени предстоящих выборов.

В ходе выступления в пресс‑центре НСН парламентарий отметил, что даже при блокировке часть аудитории продолжит пользоваться сервисом – как это произошло с Instagram*. По оценкам Делягина, в случае с Instagram* сохранилась примерно половина пользовательской базы.

Делягин также обратил внимание на растущую роль мессенджера Мах как потенциальной альтернативы. По его словам, эта платформа уже становится значимой, в том числе для бизнес‑коммуникаций.

В связи с возможными изменениями предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям: искать способы работы в меняющейся цифровой среде и осваивать ниши, позволяющие сохранить привычный уровень жизни для россиян.

Напомним, в середине января 2026 года пользователи Telegram в России массово сообщали о проблемах с загрузкой видеофайлов. Тогда некоторые источники связывали неполадки с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера, а в Госдуме охарактеризовали ситуацию как "намек" администрации Telegram. Однако позднее Роскомнадзор официально опроверг введение каких‑либо ограничений.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России



