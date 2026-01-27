Депутат Делягин назвал сроки, когда в России могут заблокировать Telegram
Парламентарий отметил, что даже при блокировке часть аудитории продолжит пользоваться сервисом
27 января 2026, 17:34, ИА Амител
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что мессенджер Telegram может быть полностью заблокирован в России по аналогии с видеохостингом YouTube. По его прогнозам, это произойдет ориентировочно к сентябрю 2026 года – ко времени предстоящих выборов.
В ходе выступления в пресс‑центре НСН парламентарий отметил, что даже при блокировке часть аудитории продолжит пользоваться сервисом – как это произошло с Instagram*. По оценкам Делягина, в случае с Instagram* сохранилась примерно половина пользовательской базы.
Делягин также обратил внимание на растущую роль мессенджера Мах как потенциальной альтернативы. По его словам, эта платформа уже становится значимой, в том числе для бизнес‑коммуникаций.
В связи с возможными изменениями предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям: искать способы работы в меняющейся цифровой среде и осваивать ниши, позволяющие сохранить привычный уровень жизни для россиян.
Напомним, в середине января 2026 года пользователи Telegram в России массово сообщали о проблемах с загрузкой видеофайлов. Тогда некоторые источники связывали неполадки с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера, а в Госдуме охарактеризовали ситуацию как "намек" администрации Telegram. Однако позднее Роскомнадзор официально опроверг введение каких‑либо ограничений.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России
21:36:27 27-01-2026
" произойдет ориентировочно к сентябрю 2026 года – ко времени предстоящих выборов."===== Для достижения своей власти, будут рубить все, только чтобы правда не попала в массы.
21:39:46 27-01-2026
Гость (18:10:53 27-01-2026) Доколе терпеть диктатуру нарушителей Конституции, оборзевших... Чем дряхлее власть, то ужесточает все, чтобы удержаться за власть.
00:20:19 28-01-2026
для меня МАХ - норм в пользовании, уже адаптировался.
Ед.что надо доработать поиск конкретного сообщения по дате, а также чтобы, как в воцапе, была возможно просмотреть медиафайлы, ссылки, которые уже ранее направил в пепереписке, так удобней, нежели прокручитьвать 100500 сообщений назад, в поиске нужного вложения (фото, файл или видос)
10:08:14 28-01-2026
Патамушта (00:20:19 28-01-2026) для меня МАХ - норм в пользовании, уже адаптировался.Ед....
Ошейник конечно натирает шею, но я уже адаптировался
08:39:37 28-01-2026
По выходным на "Радио России" выходит передача "Ржавчина".Так вот, ведущие ,на последней передачи обсуждали этот вопрос блокировки телеграма и заявили ,что блокировка этого мессенджера есть не что иное как прямое предательство интересов страны.Так как он используется нашими военными и в случае его блокировки армия понесёт дополнительные немалые потери среди бойцов.Вот как дело обстоит.