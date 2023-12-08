Депутат ГД рассказал, когда на планете начнется "ядерный апокалипсис"
Пока что США продолжают вести гибридную войну против России
08 декабря 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мир столкнется с ядерным апокалипсисом в случае прямого конфликта между Россией и США, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Конфликт двух ведущих ядерных держав грозит миру апокалипсисом. Пока США продолжают вести гибридную войну против России с украинского плацдарма и чужими руками. Без особого успеха", – отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что провокационные призывы президента США Джо Байдена говорят о провале американской политики по сдерживанию России.
Ранее эксперты назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну.
12:55:56 08-12-2023
Хлопчик от армии откосил, согласно биографии. Что он может рассказать про конфликт ядерных держав ?
12:56:23 08-12-2023
"Ядерный апокалипсис" начнется когда зашкалит колличество таких деятелей.
12:59:14 08-12-2023
Господин Слуцкий, не будь быком, отойди и не будет ядерного апокалипсиса.
13:05:35 08-12-2023
Если США быстрым ударом нас не уничтожат, скорее всего будет ничья. Байдену то 81 год, ему пофиг
16:10:01 08-12-2023
Гость (13:05:35 08-12-2023) Если США быстрым ударом нас не уничтожат, скорее всего будет... Быстрым ударом нас не унчтожить, слишком уж большая территорию для этого.
13:06:30 08-12-2023
И че это градус агрессии в обществе зашкаливает. Ведь ну совершенно же не с чего.
13:36:02 08-12-2023
Гость (13:06:30 08-12-2023) И че это градус агрессии в обществе зашкаливает. Ведь ну сов... То есть приближение военного блока НАТО к самым границам России-это так, пустое место.Госспадя,поделятся свободой и демократией,всего делов...Они потому и богатые, что постоянно делятся этим....
13:25:45 08-12-2023
Давайте красавцы нагнетайте - рождаемость и так ниже плинтуса
13:25:57 08-12-2023
В начале 80-ых появились фильмы о ядерном апокалипсисе:американский "На следующий день (The Day After)"1983 г,английский "Нити (Threads)" 1984 г,советский фильм "Письма мёртвого человека" 1986г с Роланом Быковым в главной роли.А в мире начала осуществляться политика разоружения,конверсии военного производства.Сейчас политика обратная.Не пришло ли время производства и показ фильмов на эту тему?Может как-то поможет это главнейшее из искусств?Наивность? )
15:39:27 08-12-2023
Гость (13:25:57 08-12-2023) В начале 80-ых появились фильмы о ядерном апокалипсисе:амер... Показ фильмов? Когда черти сидят в бункерах, с большим запасом еды и пива, то у них в головах кружится мысли, а что не нажать ли мне красную кнопку....Вот только в программе Бога, нет такого сценария, да и сам Дьявол, который правит этими чертями на земле, не хочет сгореть в ядерном пламени и он первым оторвет руку по самое плечо, если какой ни будь черт потянется к красной кнопке. Так что можно не боятся ядерного апокалипсиса.
14:26:47 08-12-2023
А яйца?
14:59:36 08-12-2023
Есть такая теория: Вселенная и время бесконечны, значит, любое событие неизбежно, даже невозможное.
15:29:00 08-12-2023
Зато в новостях пишут что поставки урана из России в США увеличились в 3 раза! Зачем врагу продаём?
16:08:04 08-12-2023
Зачем врагу продаём?====================== Зачем? Эти шкурные сделки - кому война, кому мать родна.