Пока что США продолжают вести гибридную войну против России

08 декабря 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мир столкнется с ядерным апокалипсисом в случае прямого конфликта между Россией и США, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Конфликт двух ведущих ядерных держав грозит миру апокалипсисом. Пока США продолжают вести гибридную войну против России с украинского плацдарма и чужими руками. Без особого успеха", – отметил Слуцкий.

Он подчеркнул, что провокационные призывы президента США Джо Байдена говорят о провале американской политики по сдерживанию России.

Ранее эксперты назвали страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну.