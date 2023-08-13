Депутат Госдумы с Алтая предложила отменить ограничения на использование маткапитала

Останина считает, что россияне могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей

13 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала отменить любые ограничения на использование материнского капитала. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.

"Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами", – отметила Останина.

Депутат считает, что россияне могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей. Такая мера должна быть распространена на многодетные семьи. Кроме того, это будет инвестицией в российскую автопромышленность. Особенно актуально это при учете выдачи земельных участках семьям с тремя детьми.