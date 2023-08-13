Депутат Госдумы с Алтая предложила отменить ограничения на использование маткапитала
Останина считает, что россияне могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей
13 августа 2023, 11:50, ИА Амител
Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала отменить любые ограничения на использование материнского капитала. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.
"Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами", – отметила Останина.
Депутат считает, что россияне могли бы использовать средства материнского капитала на покупку отечественных автомобилей. Такая мера должна быть распространена на многодетные семьи. Кроме того, это будет инвестицией в российскую автопромышленность. Особенно актуально это при учете выдачи земельных участках семьям с тремя детьми.
12:25:17 13-08-2023
Мат капиталы выдавать по результату. Вырастили, воспитали, получайте. А пока кредитуйтесь. Посчитайте сколько сколько денег за зря выдали. Какой смысл плодить производительниц-сожительниц, бухающих и содержащих на детские пособия своих шпильщиков?
14:56:57 13-08-2023
Ни́на Алекса́ндровна Оста́нина (род. 26 декабря 1955, Колпаково, Алтайский край[1], РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей с 12 октября 2021 года. Депутат Государственной Думы II—V, VIII созывов. Член партии КПРФ. Логика странная , например поставить в равное значение помаду и условия для гигиены в отношении жизни и здоровья , если рассматривать на что могли бы быть потрачены деньги . ???? Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала отменить любые ограничения на использование материнского капитала. Об этом она заявила в беседе с ...
15:21:47 13-08-2023
А может быть материнский капитал , оформлять как "билет" для ипотеки с господдержкой в добавок ? Или при оплате им с "автоматически" льготой в 50% стоимости , из перечисленного на что он может быть потрачен ? "Сутью всё для детей ."
10:41:57 14-08-2023
Пробухают же! Селюки точно все пробухают.
20:12:10 14-08-2023
Это капитал детей и до его совершеннолетия 21 год никто не имеет права его тратить. Годовой % по вкладу в госбанке должен быть 30%. Уже сейчас десятки тысяч детей потеряли свой капитал развития и устройства своей жизни после совершеннолетия.