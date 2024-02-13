Депутат Госдумы заявил, что Киркорова не простят за вечеринку после поездки в ДНР

И хоть сама поездка не вызывает у него негативных чувств, ответственности за проступки с артиста она не снимает, считает Шолохов

13 февраля 2024, 19:34, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов считает, что жители страны не станут лучше относиться к певцу Филиппу Киркорову после его поездки в ДНР. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

В беседе с NEWS.ru Шолохов сказал, что россияне не изменят свое мнение о Киркорове. И хоть сама поездка не вызывает у него негативных чувств, ответственности за проступки с артиста она не снимает. По мнению депутата, если бы поп-король посетил республику полгода или восемь лет назад, его искренность была бы более убедительной.

Напомним, что накануне Киркоров приехал в Горловку и исполнил перед ранеными бойцами песню "Снег". Он также добавил, что солдаты дают "ощущение тыла", и заявил, что не собирается уезжать из России.