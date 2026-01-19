Депутат Панеш: работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

В случае увольнения Социальный фонд сделает перерасчет

19 января 2026, 14:00, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В 2026 году в России будут проиндексированы страховые пенсии людям, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых, сообщает РИА Новости.

«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», – сообщил журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР Каплан Панеш.

По его словам, при увольнении Соцфонд сделает перерасчет и учтет все пропущенные индексации прошлых лет. Увеличенную сумму выплатят со следующего месяца после месяца увольнения.

Ранее парламентарий Ярослав Нилов сообщал, что в феврале может произойти дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам.