Депутат Панеш: работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
В случае увольнения Социальный фонд сделает перерасчет
19 января 2026, 14:00, ИА Амител
В 2026 году в России будут проиндексированы страховые пенсии людям, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых, сообщает РИА Новости.
«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», – сообщил журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР Каплан Панеш.
По его словам, при увольнении Соцфонд сделает перерасчет и учтет все пропущенные индексации прошлых лет. Увеличенную сумму выплатят со следующего месяца после месяца увольнения.
Ранее парламентарий Ярослав Нилов сообщал, что в феврале может произойти дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам.
15:01:33 19-01-2026
По его словам, при увольнении Соцфонд сделает перерасчет и учтет все пропущенные индексации прошлых лет.
То есть только просле увольнения?Так так и было с 2016 года. Вроде это наглое обворовывание платящих налоги работающих пенсионеров обещали отменить. Не отменили что ли? Обворовывание продолжается? А бывшим чиновникам, продолжающих "пахать", тоже не индексировали эти годы? Они же пенсии получают по законам , выгодно отличающихся от законов для народа, поэтому им всё индексируется?
16:16:49 19-01-2026
А в чем смысл? Увольняются и опять на то же место устраиваются.