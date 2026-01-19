Депутат Панеш: работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

НОВОСТИОбщество

В 2026 году в России будут проиндексированы страховые пенсии людям, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых, сообщает РИА Новости.

«Для работающих пенсионеров в 2026 году индексация страховой пенсии учитывается и выплачивается, факт работы сам по себе ее не отменяет», – сообщил журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР Каплан Панеш.

По его словам, при увольнении Соцфонд сделает перерасчет и учтет все пропущенные индексации прошлых лет. Увеличенную сумму выплатят со следующего месяца после месяца увольнения.

Ранее парламентарий Ярослав Нилов сообщал, что в феврале может произойти дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам.

Комментарии 2

Avatar Picture
гость

15:01:33 19-01-2026

По его словам, при увольнении Соцфонд сделает перерасчет и учтет все пропущенные индексации прошлых лет.
То есть только просле увольнения?Так так и было с 2016 года. Вроде это наглое обворовывание платящих налоги работающих пенсионеров обещали отменить. Не отменили что ли? Обворовывание продолжается? А бывшим чиновникам, продолжающих "пахать", тоже не индексировали эти годы? Они же пенсии получают по законам , выгодно отличающихся от законов для народа, поэтому им всё индексируется?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:49 19-01-2026

А в чем смысл? Увольняются и опять на то же место устраиваются.

  0 Нравится
Ответить
