В России могут проиндексировать пенсии

Это может произойти в феврале

11 января 2026, 18:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам в феврале возможна, хотя окончательное решение еще не вынесено. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью "Российской газете".

Согласно его заявлению, в феврале предусматривается увеличение ряда социальных выплат на величину фактической инфляции, в том числе и материнского капитала. Текущий закон позволяет правительству провести дополнительную индексацию пенсий, если будет принято соответствующее постановление.

Нилов подчеркнул, что требуемые финансовые ресурсы для этого будут изысканы. Ранее появилась информация о том, что в текущем году российским пенсионерам будет увеличена пенсия. Индексация пройдет в три шага: сначала поднимут страховые пенсии, затем – социальные, после чего будут пересчитаны выплаты военным пенсионерам.