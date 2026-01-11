В России могут проиндексировать пенсии
Это может произойти в феврале
11 января 2026, 18:35, ИА Амител
Дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам в феврале возможна, хотя окончательное решение еще не вынесено. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью "Российской газете".
Согласно его заявлению, в феврале предусматривается увеличение ряда социальных выплат на величину фактической инфляции, в том числе и материнского капитала. Текущий закон позволяет правительству провести дополнительную индексацию пенсий, если будет принято соответствующее постановление.
Нилов подчеркнул, что требуемые финансовые ресурсы для этого будут изысканы. Ранее появилась информация о том, что в текущем году российским пенсионерам будет увеличена пенсия. Индексация пройдет в три шага: сначала поднимут страховые пенсии, затем – социальные, после чего будут пересчитаны выплаты военным пенсионерам.
18:42:43 11-01-2026
А я бы сказал: не могут (всё никак не могут)
19:12:12 11-01-2026
Могут проиндексировать. А могут и не проиндексировать...
19:30:23 11-01-2026
Дурачат стариков: рост цен явно опережает "индексацию" пенсий, преподносимую как "компенсацию" с "лихвой"! При "коммуняках" инфляция ползла черепахой, при буржуях же из года в год галопом скачет...
20:39:02 11-01-2026
Олигарху из ОАЭ , владельцу сгк тарифы индексируют! Ему же не хватает нажраться , никак! А людям даже на уровень инфляции не добавляют!
20:58:42 11-01-2026
Могут
А зачем?
22:00:09 11-01-2026
Гость (20:58:42 11-01-2026) Могут А зачем?... Кому зачем?
23:55:30 11-01-2026
Гость (22:00:09 11-01-2026) Кому зачем?... Вы спрашиваете, потому что не знаете популярную фразу Г-на Соколова из АвтоВАЗа, наверное...
21:35:45 11-01-2026
Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только вот на сколько
00:34:17 12-01-2026
Гость (21:35:45 11-01-2026) Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только ... На 100руб. увеличат. Как отменили комиссию при оплате жкх на 100 руб, но звону было, как на 10тыс.
12:11:46 12-01-2026
Гость (21:35:45 11-01-2026) Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только ... Чтобы теплилась надежда, что краха не будет.
23:59:58 11-01-2026
Конечно увеличат, догонят, и еще раз увеличат.