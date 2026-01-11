НОВОСТИЭкономика

В России могут проиндексировать пенсии

Это может произойти в феврале

11 января 2026, 18:35, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Дополнительная индексация страховых выплат пенсионерам в феврале возможна, хотя окончательное решение еще не вынесено. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью "Российской газете".

Согласно его заявлению, в феврале предусматривается увеличение ряда социальных выплат на величину фактической инфляции, в том числе и материнского капитала. Текущий закон позволяет правительству провести дополнительную индексацию пенсий, если будет принято соответствующее постановление.

Нилов подчеркнул, что требуемые финансовые ресурсы для этого будут изысканы. Ранее появилась информация о том, что в текущем году российским пенсионерам будет увеличена пенсия. Индексация пройдет в три шага: сначала поднимут страховые пенсии, затем – социальные, после чего будут пересчитаны выплаты военным пенсионерам.

Avatar Picture
Гость

18:42:43 11-01-2026

А я бы сказал: не могут (всё никак не могут)

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:12 11-01-2026

Могут проиндексировать. А могут и не проиндексировать...

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:23 11-01-2026

Дурачат стариков: рост цен явно опережает "индексацию" пенсий, преподносимую как "компенсацию" с "лихвой"! При "коммуняках" инфляция ползла черепахой, при буржуях же из года в год галопом скачет...

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:02 11-01-2026

Олигарху из ОАЭ , владельцу сгк тарифы индексируют! Ему же не хватает нажраться , никак! А людям даже на уровень инфляции не добавляют!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:42 11-01-2026

Могут
А зачем?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:00:09 11-01-2026

Гость (20:58:42 11-01-2026) Могут А зачем?... Кому зачем?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:55:30 11-01-2026

Гость (22:00:09 11-01-2026) Кому зачем?... Вы спрашиваете, потому что не знаете популярную фразу Г-на Соколова из АвтоВАЗа, наверное...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:45 11-01-2026

Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только вот на сколько

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:34:17 12-01-2026

Гость (21:35:45 11-01-2026) Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только ... На 100руб. увеличат. Как отменили комиссию при оплате жкх на 100 руб, но звону было, как на 10тыс.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:46 12-01-2026

Гость (21:35:45 11-01-2026) Как можно так с пожилыми людьми.Ну хотябы увеличили только ... Чтобы теплилась надежда, что краха не будет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

23:59:58 11-01-2026

Конечно увеличат, догонят, и еще раз увеличат.

  12 Нравится
Ответить
