Депутат предупредил россиян о новом виде мошенничества

Аферисты представляются сотрудниками коммунальных служб

27 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682

Злоумышленники начали использовать новые способы обмана, представляясь работниками коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.

По словам Чаплина, мошенники связываются с потенциальными жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах. Они сообщают, что у человека есть неоплаченный долг за коммунальные услуги, которого на самом деле нет.

Аферисты могут использовать различные методы, чтобы заставить жертву действовать быстро и не дать ей возможность проверить информацию о долге. Однако Чаплин советует не поддаваться на уловки мошенников. Лучше всего прервать разговор и самостоятельно проверить информацию в официальных службах.

Также Чаплин рекомендует не передавать личные данные по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.