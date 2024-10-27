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Депутат предупредил россиян о новом виде мошенничества

Аферисты представляются сотрудниками коммунальных служб

27 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/683682

Злоумышленники начали использовать новые способы обмана, представляясь работниками коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.

По словам Чаплина, мошенники связываются с потенциальными жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах. Они сообщают, что у человека есть неоплаченный долг за коммунальные услуги, которого на самом деле нет.

Аферисты могут использовать различные методы, чтобы заставить жертву действовать быстро и не дать ей возможность проверить информацию о долге. Однако Чаплин советует не поддаваться на уловки мошенников. Лучше всего прервать разговор и самостоятельно проверить информацию в официальных службах.

Также Чаплин рекомендует не передавать личные данные по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.

Мошенники

Комментарии 6

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Гость

14:20:07 27-10-2024

А что же кот (в смысле само-то государство) не утруждает себя надлежащей ловлей мышей (в смысле аферистов)? То, что приушипилось при Советах (поскольку пресекалось компетентными органами), расцвело пышным цветом при буржуинах: плуты оборзели вконец, ибо не стало на них управы!

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Гость

17:08:59 27-10-2024

Тот кто обманываться рад грязи найдёт. Что в интернете, что на базаре.

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Гость

20:22:44 27-10-2024

Не борятся с мошенниками органы, вот они и обнаглели в конец, уже прямо через объявления работников ищут

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Гость

20:47:35 27-10-2024

Сколько же этих чаплиных в нашей стране? А Чарли есть среди них?

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Бгг

08:41:42 28-10-2024

депутат откуда в курсе подробностей, сам что ли организовывает?

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Гость

13:23:08 28-10-2024

Какая власть,такая и действительность.

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