Депутат предупредил россиян о новом виде мошенничества
Аферисты представляются сотрудниками коммунальных служб
27 октября 2024, 12:20, ИА Амител
Злоумышленники начали использовать новые способы обмана, представляясь работниками коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы.
По словам Чаплина, мошенники связываются с потенциальными жертвами по телефону, отправляют СМС или пишут в мессенджерах. Они сообщают, что у человека есть неоплаченный долг за коммунальные услуги, которого на самом деле нет.
Аферисты могут использовать различные методы, чтобы заставить жертву действовать быстро и не дать ей возможность проверить информацию о долге. Однако Чаплин советует не поддаваться на уловки мошенников. Лучше всего прервать разговор и самостоятельно проверить информацию в официальных службах.
Также Чаплин рекомендует не передавать личные данные по телефону или в мессенджерах и проверять номера телефонов, с которых звонят.
14:20:07 27-10-2024
А что же кот (в смысле само-то государство) не утруждает себя надлежащей ловлей мышей (в смысле аферистов)? То, что приушипилось при Советах (поскольку пресекалось компетентными органами), расцвело пышным цветом при буржуинах: плуты оборзели вконец, ибо не стало на них управы!
17:08:59 27-10-2024
Тот кто обманываться рад грязи найдёт. Что в интернете, что на базаре.
20:22:44 27-10-2024
Не борятся с мошенниками органы, вот они и обнаглели в конец, уже прямо через объявления работников ищут
20:47:35 27-10-2024
Сколько же этих чаплиных в нашей стране? А Чарли есть среди них?
08:41:42 28-10-2024
депутат откуда в курсе подробностей, сам что ли организовывает?
13:23:08 28-10-2024
Какая власть,такая и действительность.