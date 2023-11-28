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SHOT: цены на вино и шампанское на треть вырастут в 2024 году

Наиболее ощутимое подорожание ожидается в сегменте бюджетного алкоголя

28 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Цены на вино и шампанское взлетят почти на треть со следующего года. Об этом сообщает Telegram-канал "SHOT Проверка".

Так, с 1 мая 2024 года в России повысят акцизы. Новый закон устанавливает повышение акцизы на вино с 34 до 108 рублей за литр, а на игристое – с 45 до 141 рубля за литр. При этом новые индексации проведут в 2025 и 2026 годах.

Участники рынка считают, что в результате вино подорожает на 87 рублей. Наиболее сильно это будет заметно в сегменте дешевых алкогольных напитков. 

цены алкоголь

Комментарии 1

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Гость.

14:31:08 28-11-2023

Всегда с "восторгом" читаешь, как обещают повышать цены.И что главное, свои обещания выполняют.

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