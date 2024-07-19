Процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году

19 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Денежные купюры на столе / Фото: amic.ru

Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"С 1 февраля 2025 года – на процент инфляции и с 1 апреля – на рост инвестиционного портфеля", – пояснила Бессараб, на сколько конкретно вырастут пенсии.

Она подчеркнула, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому, указала депутат, первая индексация будет 1 февраля – чтобы "правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение инфляции".

С 1 апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии, сказала она.

Кроме того, в 2025 году увеличат дополнительно пенсии работающим пенсионерам – на тот уровень пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы.

"Здесь нужно отметить, что по-прежнему еще действует ограничительное законодательство, то есть если работающие трудоспособного возраста могут повысить максимально на 10 баллов свою пенсию за предыдущий год работы – это высокооплачиваемые достаточно специалисты, то работающие пенсионеры ограничиваться вынуждены тремя баллами", – уточнила Бессараб.

Ранее amic.ru рассказал, когда и на сколько вырастет пенсия у работающих пенсионеров в России.