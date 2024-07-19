Страховые пенсии в 2025 году будут индексировать дважды
Процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году
19 июля 2024, 13:10, ИА Амител
Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"С 1 февраля 2025 года – на процент инфляции и с 1 апреля – на рост инвестиционного портфеля", – пояснила Бессараб, на сколько конкретно вырастут пенсии.
Она подчеркнула, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому, указала депутат, первая индексация будет 1 февраля – чтобы "правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение инфляции".
С 1 апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии, сказала она.
Кроме того, в 2025 году увеличат дополнительно пенсии работающим пенсионерам – на тот уровень пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы.
"Здесь нужно отметить, что по-прежнему еще действует ограничительное законодательство, то есть если работающие трудоспособного возраста могут повысить максимально на 10 баллов свою пенсию за предыдущий год работы – это высокооплачиваемые достаточно специалисты, то работающие пенсионеры ограничиваться вынуждены тремя баллами", – уточнила Бессараб.
Ранее amic.ru рассказал, когда и на сколько вырастет пенсия у работающих пенсионеров в России.
14:08:20 19-07-2024
То есть в январе у неработающих пенсионеров будет старая пенсия 2024 года. И только с февраля начнут индексировать вместе с работающими.
14:30:02 19-07-2024
Ну а инвалиды с социальными пенсиями, как всегда, в пролёте. Жизнь дорожает гораздо быстрей индексаций (в этом году на 7,5%).
15:05:26 19-07-2024
Гость (14:30:02 19-07-2024) Ну а инвалиды с социальными пенсиями, как всегда, в пролёте.... В этом году всем неработающим пенсам на 7,5%, не только инвалидам и социальным.
18:02:23 19-07-2024
Как там у Бендера, в этом году инфляция, в следующем деньги
18:05:08 19-07-2024
Ну да, ну да - пенсии на 7,5%, коммуналку на 15, а все остальное давно уже не поддается исчислению, ибо ценники в продуктовых магазинах переписываются едва ли не каждую неделю. Гуляй, рванина!