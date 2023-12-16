Депутаты предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу
Авторы инициативы считают необходимым дополнить Трудовой кодекс соответствующим положением
16 декабря 2023, 16:40, ИА Амител
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства законопроект, предлагающий считать непогоду уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС.
Парламентарии отмечают, что сейчас из-за аномальных морозов и сильных снегопадов в ряде регионов люди с трудом передвигаются по своим городам. При этом иногда такие опоздания на работу вызывают споры "вплоть до судебных разбирательств".
Тем самым авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, на основании которого к сотруднику не будут применять дисциплинарные взыскания.
Какие погодные условия считать тяжелыми и в каких случаях взыскания применяться в отношении опоздавшего не могут, депутаты предлагают установить кабмину.
17:42:06 16-12-2023
Почему Вы опоздали? Поздно вышел. - Нужно было выходить раньше.. А поздно было выходить раньше))
19:52:47 16-12-2023
Гость (17:42:06 16-12-2023) Почему Вы опоздали? Поздно вышел. - Нужно было выходить рань... Не всегда можно выйти пораньше. Например, если ребенка надо перед работой завести в садик, а группа еще закрыта. Со школой такая же фигня. Что-то не хотят они принимать детей раньше 7:30.
19:44:03 16-12-2023
Плохая погода очевидна, можно со своим руководством обговорить, что задерживаешься. Неужели кабмину нечем больше заняться?
09:55:37 17-12-2023
Светлана (19:44:03 16-12-2023) Плохая погода очевидна, можно со своим руководством обговори... Это если руководство адекватное, а если ищет любой повод для штрафа или увольнения, тогда как?
16:20:16 17-12-2023
Гость (09:55:37 17-12-2023) Это если руководство адекватное, а если ищет любой повод для... Печаль((