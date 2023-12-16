Депутаты предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Авторы инициативы считают необходимым дополнить Трудовой кодекс соответствующим положением

16 декабря 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства законопроект, предлагающий считать непогоду уважительной причиной опоздания на работу. Об этом пишет ТАСС.

Парламентарии отмечают, что сейчас из-за аномальных морозов и сильных снегопадов в ряде регионов люди с трудом передвигаются по своим городам. При этом иногда такие опоздания на работу вызывают споры "вплоть до судебных разбирательств".

Тем самым авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ положением, на основании которого к сотруднику не будут применять дисциплинарные взыскания.

Какие погодные условия считать тяжелыми и в каких случаях взыскания применяться в отношении опоздавшего не могут, депутаты предлагают установить кабмину.