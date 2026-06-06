Депутаты предложили увеличить номинал "Пушкинской карты" до 20 тысяч рублей
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также считает, что пользоваться картой должны иметь возможность дети с 4 лет, а тратить средства можно на покупку книг
06 июня 2026, 18:01, ИА Амител
Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой увеличить номинал "Пушкинской карты". По его мнению, 5 тысяч рублей, которые выделяются сейчас, — слишком мало.
«Номинал "Пушкинской карты" нужно увеличить до 10, а еще лучше — до 20 тыс. рублей. Что такое 5 тыс. рублей сегодня? Два билета в театр, и все», — заявил парламентарий.
Кроме того, Миронов предложил расширить возрастные рамки программы и разрешить пользоваться картой семьям с детьми от 4 до 14 лет.
«Сейчас она действует для молодежи и подростков. Но приобщение к культуре начинается и должно начинаться гораздо раньше», — отметил депутат.
Еще одно предложение — разрешить тратить средства "Пушкинской карты" на покупку книг для детей и подростков.
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