Депутаты предложили увеличить номинал "Пушкинской карты" до 20 тысяч рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также считает, что пользоваться картой должны иметь возможность дети с 4 лет, а тратить средства можно на покупку книг

06 июня 2026, 18:01, ИА Амител

Школьник читает книгу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой увеличить номинал "Пушкинской карты". По его мнению, 5 тысяч рублей, которые выделяются сейчас, — слишком мало.

«Номинал "Пушкинской карты" нужно увеличить до 10, а еще лучше — до 20 тыс. рублей. Что такое 5 тыс. рублей сегодня? Два билета в театр, и все», — заявил парламентарий.

Кроме того, Миронов предложил расширить возрастные рамки программы и разрешить пользоваться картой семьям с детьми от 4 до 14 лет.

«Сейчас она действует для молодежи и подростков. Но приобщение к культуре начинается и должно начинаться гораздо раньше», — отметил депутат.

Еще одно предложение — разрешить тратить средства "Пушкинской карты" на покупку книг для детей и подростков.