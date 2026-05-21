Молодежь Алтая потратила 53 млн рублей на культурный досуг по Пушкинской карте

Чаще всего карту оформляют подростки 16–18 лет

21 мая 2026, 18:10, ИА Амител

Театр / Фото: изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края от 14 до 22 лет с начала 2026 года оплатили по Пушкинской карте культурные события на сумму более 53 млн рублей. Об этом сообщили в ВТБ. На средства программы молодые люди ходили в кино, театры, музеи, на выставки и мастер-классы. За тот же период банк выпустил в регионе 92,7 тысячи таких карт.

Чаще всего карту оформляют подростки

Наиболее активная аудитория программы в Алтайском крае — жители от 16 до 18 лет. На них приходится 44% всех Пушкинских карт, которые банк оформил в регионе с начала года.

«Инвестиции государства в культурный досуг молодежи — это инвестиции в будущее. Пушкинская карта побуждает интерес к истории и искусству, помогает раскрыть творческий потенциал», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Годовой лимит карты — пять тысяч рублей. Эти деньги участник программы может потратить на культурные мероприятия в любом регионе России, если площадка входит в проект.

Вариантов стало больше

В 2026 году к Пушкинской карте в Алтайском крае присоединились три новые площадки. Как сообщили в региональном Министерстве культуры, участниками программы стали Алтайский государственный дом народного творчества, Дворец культуры Барнаула и Музей истории Ярового.

При этом молодые жители края активно выбирают не только новые площадки, но и уже известные события в культурных учреждениях региона. Среди театральных постановок чаще всего покупали билеты на "Капитанскую дочку" Алтайского музыкального театра и "Идиота" Алтайского краевого театра драмы имени В.М. Шукшина.

Интерес вызвали и обновленные музейные экспозиции. В марте молодежь активно посещала Музей военной истории в Барнауле, который открыли после реконструкции 19 февраля 2026 года.