Держитесь за поручни: на Алтае растет число пострадавших в ДТП по вине водителей автобусов

За пять месяцев в таких авариях пострадали более ста человек, еще четыре – погибли

21 июня 2025, 08:30, ИА Амител erid: 2W5zFGYmrue

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: из архива ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Только за пять месяцев 2025 года с участием пассажирского транспорта в Алтайском крае уже произошло 60 ДТП. Четыре человека в них погибли, еще 101 пострадал. Что спровоцировало всплеск таких аварий в регионе и какие меры предпринимает Госавтоинспекция для повышения безопасности пассажиров – читайте в нашем материале.

Небезопасные поездки в общественном транспорте

Количество ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта в Алтайском крае за пять месяцев, осталось на уровне прошлого года. При этом число потерпевших в таких авариях возросло. Об этой тревожной динамике amic.ru рассказали в региональной Госавтоинспекции.

"По вине водителей автобусов у нас произошло 17 ДТП. Все они нарушили правила дорожного движения. Ранения различной степени тяжести получили 46 человек, как из числа пассажиров, так и пешеходы. В сравнении с прошлым годом число пострадавших выросло на 170%", – отмечают в ведомстве.

Невыполнение требований при начале движения, несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения и нарушение правил проезда пешеходных переходов – это основные факторы, которые способствовали повышенной аварийности. Один из ярких примеров – ДТП, которое произошло вечером 28 января в Барнауле на Малаховском кольце в районе ТРЦ "Огни". В тот день автобус столкнулся с трамваем. В результате происшествия восемь человек обратились за медицинской помощью, четверым из них потребовалась госпитализация. Этот случай стал одним из множества, заставивших обратить внимание на безопасность пассажирских перевозок в регионе.

Как борются с нарушениями: рейды и скрытое патрулирование

Для снижения аварийности на пассажирском транспорте Госавтоинспекция, помимо ежедневного патрулирования, активно проводит профилактические рейды и сплошные проверки. Кроме того, правоохранители на служебных автомобилях организовывают и скрытое патрулирование, когда сотрудники выявляют нарушения в потоке.

При выявлении грубого нарушения ПДД РФ водителем автобуса, сотрудники ДПС незамедлительно останавливают данный транспорт, чтобы предотвратить аварийную ситуацию. При скрытом патрулировании инспекторы передвигаются на автомобилях без опознавательных знаков и следуют по всему маршруту до конечной остановки за автобусами.

Всего за пять месяцев сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 6516 нарушений требований ПДД РФ водителями общественного транспорта. Общая сумма вынесенных им административных штрафов составила около пяти миллионов рублей.

"Большая часть нарушений пришлась на водителей автобусов малой вместимости, которых в регионе подавляющее большинство. Чаще всего инспекторы выявляли нарушение правил перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов, а также случаи, когда водители не используют ремни безопасности. Нередко на линию выходили автобусы с техническими неисправностями. За пять месяцев текущего года к административной ответственности привлекли 51 юридическое и 130 должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию автобусов", – отметили в ведомстве.

Выявляли нарушения и комплексы фотовидеофиксации. Чаще всего водители общественного транспорта попадали на камеру за превышение скорости, пересечение перекрестков и стоп-линий на красный сигнал светофора, а также не были пристегнуты ремнями безопасности.

Куда обращаться пассажиру, если водитель автобуса нарушает ПДД?

Если вы видите, что водитель общественного транспорта нарушает ПДД, об этом нужно сообщить в Госавтоинспекцию. Сделать это можно несколькими способами. Обратиться в ведомство с заявлением можно лично, подать его в электронном виде на сайте или отправить заказное письмо.

По каждому обращению ведомство проводит тщательное расследование. Для этого очевидцам нужно предоставить все необходимые доказательства (фото, видео) и написать обращение, в котором указать дату, время и место правонарушения. Если имеются данные государственного регистрационного номера транспортного средства и номера маршрута движения, их также прописать в обращении.

"После поступления сигнала начинается расследование. Мы фиксируем регистрационные знаки, модель автобуса, а затем определяем его собственника и водителя. После того как нарушение будет установлено, виновного привлекут к административной ответственности", – пояснили в Госавтоинспекции.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама