"Дерзкий, голодный и очень живой". Предприниматели Барнаула о том, как жили в 2016 году

Для многих 2016-й — это не только эмоции, но и конкретный этап профессионального становления

22 января 2026, 08:00, ИА Амител

Барнаул в 2016 году / Фото: amic.ru

В социальных сетях – новая волна воспоминаний. Пользователи массово возвращаются в 2016 год: публикуют старые фото, делятся ощущениями, обсуждают музыку, бизнес, жизнь "до всего". Этот период все чаще называют "прайм-эрой" – временем, когда мир казался проще, технологии не поглощали внимание целиком, а будущее выглядело более понятным и достижимым. Психологи объясняют тренд тем, что ностальгия усиливается в кризисные периоды, когда человеку важно опереться на прошлый опыт стабильности и роста. Но для многих 2016-й – это не только эмоции, но и конкретный этап профессионального становления, особенно для предпринимателей. Алтайский край не стал исключением. Журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорили с предпринимателями краевой столицы и узнали, как они жили десять лет назад.

"Работали без витрин, но с полной отдачей"

Владелица кондитерских Алла Гефке вспоминает 2016 год как время, когда бизнес строился буквально на личном контакте и энтузиазме. Тогда у нее был первый производственный цех – в старинном здании на Пушкина, 29. Посетителей не принимали, заказы отдавали через окно.

«Чудесная обратная связь была: я, как "В гостях у сказки", открываю окошко и выдаю вкусный торт. Тогда мы постоянно развивались, освоили муссовые торты, делали большие свадебные, а в 2016 году начали работать с кофейнями. Это было самое начало – на небольшой площади, но с большой верой и огромным энтузиазмом. В конечном итоге все получилось и выросло во что-то гораздо большее. 2016 год вспоминаю исключительно с улыбкой!» – рассказывает Алла Гефке.

Бизнес и новые правила игры

Для предпринимательского сообщества 2016 год стал временем серьезных изменений. Председатель Алтайского краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков отмечает, что именно тогда началась масштабная трансформация налоговой и регуляторной среды.

«2016-й был первым годом, когда начал формироваться перечень региональных зданий и сооружений, для которых кадастровая стоимость является базой. На тот момент перечень составлял чуть более 1100 объектов, а на данный, 2026-й, – свыше 12 тысяч. Также десять лет назад предприниматели учились работать с системой ЕГАИС – ее только вводили. Ну а в конце года в нашем крае прошел четвертый Конгресс предпринимательских объединений: на нем обсуждали формирование деловой среды», – вспоминает Евгений Госьков.

Фестивали, события и ощущение свободы

Основатель сообщества Barnaul22 Алексей Куреленок называет 2016 год одним из самых насыщенных по событиям.

«В тот год провели множество масштабных мероприятий. Например, NISMO & TRD парад – фестиваль автомобилей: с "тойотами", с "ниссанами" были на аэродроме в Панфилово. Был большой паркинг: собрали все редкие спортивные автомобили в горах Алтая на "Империи туризма". Проводили день города Барнаула на площади Баварина с большой выставкой, на улице Мало-Тобольской, фестиваль под "Музейную ночь" совместно с музеем "Город"... Было очень круто», – уверен Алексей Куреленок.

Медиа, волонтерство и новые форматы

Программный директор медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов отмечает, что 2016 год стал для компании периодом активного роста и социальной вовлеченности.

«Компания активно работала, управляя популярными радиостанциями, проводила социальные и промоакции. Одним из ярких примеров стал марафон "Спасибо за Победу – 2016". Сотрудники FM-Продакшн принимали продукты для подарков ветеранам, а ребята из организации "Волонтеры Алтая" формировали корзины и развозили их. Ветеранов поздравляли на торжественных районных мероприятиях, посещали на дому тех, кому бывать на таких праздниках уже не под силу. Ну а в пуле радиостанций холдинга появились два мощных формата: "Радио Дача" и "Наше Радио"», – пояснил Илья Шаповалов.

До эпохи тотальной цифровизации

Руководитель компании "АБО" Виктор Омелянчук вспоминает, что в 2016 году бизнес во многом держался на личных связях.

«В то время работали личные связи больше, сарафанное радио. Тогда у нас был уже интернет-сайт, но оттуда приходило не так много звонков. И тем не менее тренд на цифровизацию был серьезный. Как раз с 2016 года мы в своей компании начали использовать электронную систему учета клиентов, CRM-системы, которые позволяли всем позвонить и ни про кого не забыть», – рассказал Виктор Омелянчук.

Меньше конкуренции – меньше инструментов

Предприниматель с 25-летним стажем Татьяна Бугаёва отмечает двойственность того времени.

«С одной стороны, было легче – меньше конкуренции. С другой стороны, мы имели меньше источников продвижения: было сложно о себе заявлять, дорого рекламироваться, да и не все понимали, как это делать. Сейчас тенденции продвижения совершенно поменялись, искусственный интеллект подключился, что очень облегчает многие технологические и экономические процессы, в том числе и внешнеэкономические. Но стало сложнее работать, например, с бизнесом за рубежом. Еще заметила, что в 2013–2016 годы, как и сейчас, был рост цен: правда, тогда можно было вкладываться в товар, поднимать цены на него и за счет этого "выплывать" на рынке», – объясняет Татьяна Бугаёва.

"Дерзкий, голодный и живой"

Основатель компании Ellie.pro Эллина Рябинина вспоминает 2016 год как период масштабных бизнес-мероприятий и амбиций.

«Это были большие форумы, конференции, живые встречи, мы собирали тысячные залы: предприниматели, эксперты, движ, амбиции! Мы зарабатывали по-другому и росли по-другому, выживали без половины инструментов, которые сегодня кажутся базой. Удивительно, но с одного анонса во "ВКонтакте" мы могли собрать тысячи человек на платное мероприятие. Действительно, было классное время! Я очень хорошо помню 2016 год – он был дерзкий, голодный и очень живой», – пояснила Эллина Рябинина.