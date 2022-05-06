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Наука
Наука
Два астероида промчатся рядом с Землей 6 и 9 мая
6 мая 2022, 15:29
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В АлтГПУ откроют педагогический технопарк «Кванториум»
29 апреля 2022, 16:02
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В Алтайском государственном университете будут готовить цифровой актив региона
29 апреля 2022, 13:01
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Минцифры: российский аналог Google Play запустят до конца мая
26 апреля 2022, 20:39
Google Play запретит приложения для записи звонков
22 апреля 2022, 12:47
В АлтГПУ проходит краевой смотр-конкурс научных и творческих работ «Думай и твори»
21 апреля 2022, 13:03
В Алтайском госуниверситете стартовала профориентационная акция для школьников
20 апреля 2022, 12:10
Первые макеты iPhone 14 показали на фото
19 апреля 2022, 06:16
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В России создадут федеральную систему защиты от DDoS-атак
18 апреля 2022, 15:37
Алтайские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады по истории
14 апреля 2022, 12:01
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В Норвегии ученые нашли девятиметровый похоронный драккар эпохи викингов
13 апреля 2022, 10:20
Первый покоритель космоса. Архивные фотографии Юрия Гагарина
12 апреля 2022, 08:52
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Российские учёные создали плёнку для смартфонов, которая поглощает до 95% царапин
4 апреля 2022, 16:47
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Ученые показали самый детальный за всю историю снимок Солнца
29 марта 2022, 06:48
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АлтГУ открыл 32 новых программы магистратуры
16 марта 2022, 13:32
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Проект АлтГПУ по продвижению русского языка признали одной из лучших практик года
16 марта 2022, 10:03
Алтайские инженеры будут спасать рыб от кислородного голодания при помощи ветровых установок
14 марта 2022, 20:09
Роскосмос потребовал от стран-партнеров по МКС снять санкции
12 марта 2022, 15:16
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Жители Алтайского края смогут составить родословную при помощи электронного сервиса
10 марта 2022, 16:02
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Apple запретила россиянам просмотр весенней презентации
8 марта 2022, 14:58
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Компания Adobe прекратит продажи в России
5 марта 2022, 23:38
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Марсоход Curiosity прислал снимок «каменного цветка» с Красной планеты
4 марта 2022, 06:33
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Российская космическая программа переключится на создание оборонительных спутников
3 марта 2022, 18:42
Долой царя Гороха. Как алтайская компания обновляет оборудование и водоснабжение
25 февраля 2022, 13:02
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Алтайские учёные разработали обогащённую витаминами шоколадную пасту
21 февраля 2022, 16:35
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