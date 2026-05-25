Мумии, кочевники и могила Чингисхана. Как археологи ищут на Алтае древние цивилизации
Археолог Николай Серегин о тюрках, мумиях Укока, тайнах Алтая и Индиане Джонсе
25 мая 2026, 08:10, ИА Амител
После фильмов об Индиане Джонсе многие дети мечтали стать археологами: искать древние артефакты, открывать забытые цивилизации и путешествовать по миру. Но реальная археология оказалась куда сложнее голливудских приключений. Это не только раскопки под палящим солнцем, но и месяцы работы с находками, исследования в лабораториях и попытки буквально по кусочкам восстановить историю.
Героем нового выпуска подкаста amic.ru "Научно доказано" стал доктор исторических наук, профессор АлтГУ Николай Серегин — один из самых известных археологов Алтая. Вместе со студентами и коллегами он изучает древние кочевые культуры, работает на раскопках в Республике Алтай и Монголии, исследует тюркские памятники и пытается закрыть "белые пятна" в истории региона. В разговоре с Вячеславом Кондаковым ученый рассказал, почему археология — это тяжелая и кропотливая работа. Кроме того, Николай Серегин объяснил, как современные технологии помогают искать древние памятники и почему Алтай до сих пор изучен всего на несколько процентов. А еще мы обсудили, можно ли найти могилу Чингисхана и существуют ли на Алтае "затерянные города", как Эльдорадо.
Кто у микрофона:
Вячеслав Кондаков — журналист amic.ru.
Николай Серегин — доктор исторических наук, профессор АлтГУ и заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии. Автор более 450 научных работ на пяти языках и ряда фундаментальных монографий, он впервые реконструировал социальную историю кочевых народов Алтая эпохи кочевых империй. Руководил свыше 20 и участвовал более чем в 60 научно‑исследовательских проектах при поддержке РГНФ, РНФ и других фондов.
Вот о чем мы поговорили:
00:39 Николай Серегин почти не смотрел фильмы об Индиане Джонсе! Тогда почему он решил стать археологом?
02:03 Как понять, что ты хочешь заниматься наукой и посвятить ей свою жизнь?
04:09 История и археология. Как они связаны между собой?
05:50 "Хотите стать хорошими археологами — сидите в библиотеке". Почему раскопки — не самая сложная часть работы ученого.
08:40 "Алтай изучен всего на несколько процентов". Где еще не бывали археологи.
10:47 Почему археология требует денег не только на лопаты, но и на дорогие анализы и исследования.
12:51 Дроны вместо кранов. Как современные технологии изменили работу археологов.
14:28 "Огромное количество не просто тайн, а процессов". Что хранит земля Алтая.
17:06 Как археологи определяют возраст находки?
18:56 Недавно в Барнауле установили памятник Федору Достоевскому, который проездом был в городе. Может ли оказаться, что и великий полководец Чингисхан был на Алтае? Ученые не исключают, что его могила находится где-то у нас.
20:48 Находки, которые вызывают вопросы у ученых. Как одна деталь конского снаряжения меняет датировки.
22:18 Есть ли на Алтае затерянный город? Например, как Эльдорадо в Южной Америке.
24:48 Стрелы в костях и отсеченные головы. Что археологи знают о древних войнах?
26:18 Зачем современному человеку археология?
27:19 Как древние памятники могут работать на туризм Алтая.
29:26 Идет ли молодежь в археологию и почему одной любви к раскопкам мало.
31:02 Через сколько лет найденная при раскопках вещь становится важной для археологии.
32:16 "Ей место в музее". Куда попадают находки после экспедиций.
34:08 Экспедиция мечты: почему Серегин выбрал бы не Бразилию, а Алтай.
10:40:28 25-05-2026
Очень интересно, спасибо!
10:57:34 25-05-2026
такие поиски дорогой товарищ не проводятся без разрешения соответствующих органов
а если серьезно то нет пока у нас аппаратуры способной заглянуть под землю на километр. А искать надо как раз на таких глубинах
Снимать со спутника точный рельеф местности, делать мат модель на мощные селевые потоки и предположив что мы живкем на этих застывших высохших потоках отматывать рельеф назад к моменту до покрытия селем и в тех точках в которых могли находиться города и светить прибором под землю на километр может чего и обнаружится но пока ни приборов ни моделей НЕТ
11:58:20 25-05-2026
Холмс (10:57:34 25-05-2026) такие поиски дорогой товарищ не проводятся без разрешения со... На километр вглубь? Вы о чем, товарищ? Там уже ниже полуметра - материк, то есть, глина, ну, хорошо, на пару-тройку метров, ладно, это где обычные могилы. Ну на метров пять-семь, где очень уж специальные могилы. Но на километр? Это вы с ума сошли
12:03:16 25-05-2026
Имя (11:58:20 25-05-2026) Но на километр? Это вы с ума сошли
По его писанине, психиатры научные работы защищают и до академиков растут.
12:05:21 25-05-2026
Имя (11:58:20 25-05-2026) На километр вглубь? Вы о чем, товарищ? Там уже ниже полуметр... Если сель как в Кармадоне, где Бодрова с группой так и не нашли, то могут быть десятки метров отложений. Но что останется археологам после селя? Покрошенные фундаменты? Нечего после селя искать, все в труху и растащено на сотни метров, а то и километры.
Автору: такие материалы несравненно лучше чем ваши первые с тюремно-маньячной романтикой.
14:36:13 25-05-2026
товарищ, глина это не материк. Материк это где мел, а учесть то что сель прошелся по сильно скалистому и неровному рельефу с ущельями, ступенями итд и все это засыпал то это в среднем километр и получается. А 5 -10 метров это новая история. История после катастрофы. А найти можно много чего. Вы учтите что там внизу и поезда с тунелями и космодромы и бункеры и такое чего вам и во сне не снилось. Наша современная цивилизация это обезьяны по сравнению с бывшей
14:41:36 25-05-2026
да и еще. откуда взялось столько глины. А вы не подумали что луны когда то было две???