Мумии, кочевники и могила Чингисхана. Как археологи ищут на Алтае древние цивилизации

Археолог Николай Серегин о тюрках, мумиях Укока, тайнах Алтая и Индиане Джонсе

25 мая 2026, 08:10, ИА Амител

После фильмов об Индиане Джонсе многие дети мечтали стать археологами: искать древние артефакты, открывать забытые цивилизации и путешествовать по миру. Но реальная археология оказалась куда сложнее голливудских приключений. Это не только раскопки под палящим солнцем, но и месяцы работы с находками, исследования в лабораториях и попытки буквально по кусочкам восстановить историю.

Героем нового выпуска подкаста amic.ru "Научно доказано" стал доктор исторических наук, профессор АлтГУ Николай Серегин — один из самых известных археологов Алтая. Вместе со студентами и коллегами он изучает древние кочевые культуры, работает на раскопках в Республике Алтай и Монголии, исследует тюркские памятники и пытается закрыть "белые пятна" в истории региона. В разговоре с Вячеславом Кондаковым ученый рассказал, почему археология — это тяжелая и кропотливая работа. Кроме того, Николай Серегин объяснил, как современные технологии помогают искать древние памятники и почему Алтай до сих пор изучен всего на несколько процентов. А еще мы обсудили, можно ли найти могилу Чингисхана и существуют ли на Алтае "затерянные города", как Эльдорадо.

Кто у микрофона:

Вячеслав Кондаков — журналист amic.ru.

Николай Серегин — доктор исторических наук, профессор АлтГУ и заведующий лабораторией древней и средневековой археологии Евразии. Автор более 450 научных работ на пяти языках и ряда фундаментальных монографий, он впервые реконструировал социальную историю кочевых народов Алтая эпохи кочевых империй. Руководил свыше 20 и участвовал более чем в 60 научно‑исследовательских проектах при поддержке РГНФ, РНФ и других фондов.

Вот о чем мы поговорили:

00:39 Николай Серегин почти не смотрел фильмы об Индиане Джонсе! Тогда почему он решил стать археологом?

02:03 Как понять, что ты хочешь заниматься наукой и посвятить ей свою жизнь?

04:09 История и археология. Как они связаны между собой?

05:50 "Хотите стать хорошими археологами — сидите в библиотеке". Почему раскопки — не самая сложная часть работы ученого.

08:40 "Алтай изучен всего на несколько процентов". Где еще не бывали археологи.

10:47 Почему археология требует денег не только на лопаты, но и на дорогие анализы и исследования.

12:51 Дроны вместо кранов. Как современные технологии изменили работу археологов.

14:28 "Огромное количество не просто тайн, а процессов". Что хранит земля Алтая.

17:06 Как археологи определяют возраст находки?

18:56 Недавно в Барнауле установили памятник Федору Достоевскому, который проездом был в городе. Может ли оказаться, что и великий полководец Чингисхан был на Алтае? Ученые не исключают, что его могила находится где-то у нас.

20:48 Находки, которые вызывают вопросы у ученых. Как одна деталь конского снаряжения меняет датировки.

22:18 Есть ли на Алтае затерянный город? Например, как Эльдорадо в Южной Америке.

24:48 Стрелы в костях и отсеченные головы. Что археологи знают о древних войнах?

26:18 Зачем современному человеку археология?

27:19 Как древние памятники могут работать на туризм Алтая.

29:26 Идет ли молодежь в археологию и почему одной любви к раскопкам мало.

31:02 Через сколько лет найденная при раскопках вещь становится важной для археологии.

32:16 "Ей место в музее". Куда попадают находки после экспедиций.

34:08 Экспедиция мечты: почему Серегин выбрал бы не Бразилию, а Алтай.