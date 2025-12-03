Питомник редких птиц. Как в Барнауле выращивают соколов, которых любят арабские шейхи
Подкаст amic.ru "Научно доказано" в гостях у питомника АлтГУ "Алтай-Фалькон"
03 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
В питомнике редких птиц "Алтай-Фалькон" Алтайского государственного университета завершилась масштабная модернизация, которая позволила пройти аккредитацию и стать официальным экспортером птиц. Именно здесь, в барнаульском бору и тишине, живут уникальные балобаны, включая редчайшую темную морфу, известную как "алтайский сокол". За годы работы сотрудники питомника вырастили и выпустили в природу сотни уникальных птиц. В новом выпуске подкаста "Научно доказано" Вячеслав Кондаков отправился в питомник редких птиц и узнал, как работает научный центр, почему балобаны исчезают в дикой природе и как их готовят к жизни на свободе.
У микрофона:
Вячеслав Кондаков – журналист amic.ru.
Сергей Снигирев – директор зоологического центра АлтГУ, доктор биологических наук, профессор.
Павел Коннов – сокольничий, сотрудник лаборатории питомника "Алтай-Фалькон".И вот о чем мы поговорили:
00:36 "Алтай-Фалькон" является одним из старейших питомников редких птиц на территории Российской Федерации. За время его существования было выращено и выпущено в природу более полутысячи соколов-балобанов.
01:42 В мире существует всего пять аналогичных питомников! В том числе в Оксфордском университете. Ученые АлтГУ ничем не уступают английским коллегам.
02:17 В научном центре изучают "алтайского кречета", изъятого из природы в области Алтае-Саянского горного узла на стыке границ Республики Алтай, Монголии и Казахстана. Рассказываем, в чем уникальность этой породы балобанов.
04:24 С целью привлечения коммерческой привлекательности соколов из питомника АлтГУ начали продавать в страны Ближнего Востока.
05:00 В питомнике АлтГУ выращивают "генетически чистых" соколов. Профессор Сергей Снигирев объясняет, что это означает.
05:39 Знакомимся с сокольничим Павлом Конновым, который трудится в питомнике уже более 30 лет. Он рассказывает, как правильно ухаживать за птицами.
07:16 Почему в питомнике дают клички далеко не всем птицам. А еще Павел Коннов рассказывает, сколько весят соколы.
09:40 Алтайский госуниверситет – один из двух вузов в стране, где не только выращивают, но и изучают краснокнижных птиц. Рассказываем, зачем это нужно учебному заведению.
13:45 Основным импортером птиц являются Объединенные Арабские Эмираты, с которыми в вузе уже несколько лет работают в части реализации птиц в научных, учебных и культурных целях. Впрочем, задача центра – сохранение биоразнообразия соколов в природе.
18:15 Реинтродукция. Как часто выпускают птиц на свободу и сложно ли адаптироваться к естественным условиям.
20:11 Соколы у арабов – показатель статуса. Кочевавшие по ближневосточной пустыне бедуины ловили соколов, тренировали их, а затем использовали для охоты на зайцев и пернатых. Спрос на эту птицу каждый год растет. Рассказываем, сколько стоят соколы, выращенные в Алтайском крае.
21:38 В октябре 2024 года вступило в действие постановление правительства РФ об обязательной аттестации питомников по разведению в условиях неволи и искусственно созданной среде обитания хищных птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации. Для этого в питомнике "Алтай-Фалькон" провели модернизацию.
24:22 Помимо "алтайского кречета" в питомнике АлтГУ изучают и других уникальных птиц. Впрочем, наши балобаны – не только символ университета, но и гордость страны.
27:37 В питомнике содержат более 200 птиц. Рассказываем, сколько из них ежегодно выпускают на волю.
29:37 Всех выпущенных на свободу птиц маркируют. Как это помогает защитить их от браконьеров?
31:43 Только одному балобану каждый день нужно около 200 граммов мяса! Рассказываем, чем питаются птицы.
33:07 "Очень жесткими стали требования". Раньше хищных птиц в России можно было заводить даже дома на балконе.
34:13 Начинаем рубрику "Давай поженимся". Сложно ли найти птице пару, чтобы построить любовь и завести потомство?
35:50 Все ли птицы, воспитанные в питомнике, готовы к жизни на свободе?
37:40 "Безвозмездный выпуск". Без помощи государства разводить краснокнижных птиц в неволе будет сложно.
39:55 Побывали с экскурсией в вольерном комплексе.
41:54 Вячеслав знакомится с милой кошкой, которая тоже живет на территории питомника.
44:35 "Надеемся, что вы хоть немного узнали интересного об этих замечательных птицах". Признаемся в любви к животным и прощаемся.
