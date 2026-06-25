От Чикатило до ChatGPT. Как меняются расследования убийств и сможет ли ИИ поймать маньяка

Ученый АлтГУ Андрей Кулаевский о том, почему следователь не гоняется за преступниками, как в кино, и какие технологии приходят в криминалистику

25 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Каждый день мы читаем новости о мошенниках, убийствах, громких расследованиях и задержаниях преступников. Но насколько работа следователя в реальной жизни похожа на то, что мы видим в популярных сериалах и детективах? Правда ли, что преступников сегодня вычисляют с помощью искусственного интеллекта? Смогут ли современные технологии однажды полностью победить серийных убийц? И почему даже тысячи камер наблюдения не гарантируют раскрытие каждого преступления?

Гостем нового выпуска подкаста amic.ru "Научно доказано" стал кандидат юридических наук, преподаватель Алтайского государственного университета Андрей Кулаевский. Вместе с Вячеславом Кондаковым они поговорили о том, можно ли считать юриспруденцию полноценной наукой, как криминалистика использует достижения математики, химии и IT-технологий. Также Андрей Кулаевский объяснил, почему искусственный интеллект пока не сможет ловить таких кровожадных маньяков, как Андрей Чикатило. Кроме того, ученый АлтГУ рассказал, чем реальные следователи отличаются от экранных героев, почему большинство сериалов о расследованиях далеки от действительности, как меняются преступники вместе с технологиями и какие угрозы могут появиться в цифровом мире будущего.

Кто у микрофона:



Вячеслав Кондаков — журналист amic.ru. Верит, что маньяков вскоре не станет: их будут ловить уже после первого или второго убийства.



Андрей Кулаевский — ученый, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Алтайского государственного университета. Лауреат государственной стипендии имени выдающегося юриста В.А. Туманова, четырехкратный лауреат стипендии губернатора Алтайского края, победитель гранта Фонда содействия инновациям, победитель стипендии для преподавателей магистратуры Благотворительного конкурса Владимира Потанина, победитель грантового конкурса РНФ № 25-28-02532 "Проблемы и перспективы противодействия высокотехнологичным преступлениям, совершаемым организованными группами в условиях цифровой трансформации".

Вот о чем мы поговорили:

00:30 Можно ли считать юриспруденцию настоящей наукой?

02:29 Как криминалистика объединяет право, химию, математику и информатику?

03:49 Виртуальная реальность в расследованиях: зачем следователю VR-очки.

04:39 Как технологии помогали расследовать убийство семьи Романовых.

04:57 Сможет ли ChatGPT раскрывать преступления и выявлять подозреваемых?

05:31 "Версии может придумать искусственный интеллект". Насколько близко будущее цифровых следователей.

07:01 Как ученые пытаются научить нейросеть мыслить как следователь.

07:53 Уже существует ИИ, который помогает искать серийных преступников.

08:15 Таблицы Видонова: советский аналог искусственного интеллекта для поиска убийц.

09:34 Исчезнут ли маньяки благодаря камерам и технологиям?

10:41"Половина преступлений в России остается нераскрытой". Почему камеры не решают всех проблем.

11:37 Как преступники адаптируются к технологиям и уходят от наблюдения.

12:30 "Это война интеллектов". Почему преступники тоже становятся умнее.

13:13 Чем реальные следователи отличаются от героев детективных сериалов.

14:57 "Следователь в жизни — это тяжелая рутина, а не романтика".

15:11 Почему современные следователи быстро выгорают.

17:07 Главное заблуждение кино: почему следователь не бегает за преступниками.

18:12 Следователь Костенко из "Противостояния" — самый реалистичный герой советского кино.

19:28 Телефонные мошенники. Почему их так сложно поймать.

20:23 Как банки, операторы связи и искусственный интеллект пытаются бороться с аферистами.

22:42 Почему молодежь оказывается более защищенной от мошенников.

23:21 Какие преступления будут совершать через 20–30 лет.

24:17 Цифровой рубль, виртуальная собственность и новые угрозы будущего.

26:24 Андрей Кулаевский объясняет, почему не стал следователем. И об этом не жалеет.

29:34 Как наука помогает практическим работникам искать преступников.

33:31 Как Андрей Кулаевский одним взглядом определяет будущих ученых и практиков.