Дети устроили игры с горящим мячом во дворе барнаульской многоэтажки

Горящие куски спортивного снаряда разлетались по земле

12 ноября 2023, 18:29, ИА Амител

Кадр из видео

Дети в Барнауле научились метать огненные шары. Ну почти. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, юных магов-самоучек заметили во дворе на проспекте Социалистическом. Ребята подожгли мяч и играли им между домами, перекидывали горящий снаряд друг другу, разбрасывая пламенные ошметки по территории.

В комментариях под постом пользователи развлечение не оценили и предложили наказать родителей тех, кто использует магию вне Хогвартса.