Дети устроили игры с горящим мячом во дворе барнаульской многоэтажки
Горящие куски спортивного снаряда разлетались по земле
12 ноября 2023, 18:29, ИА Амител
Кадр из видео
Дети в Барнауле научились метать огненные шары. Ну почти. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, юных магов-самоучек заметили во дворе на проспекте Социалистическом. Ребята подожгли мяч и играли им между домами, перекидывали горящий снаряд друг другу, разбрасывая пламенные ошметки по территории.
В комментариях под постом пользователи развлечение не оценили и предложили наказать родителей тех, кто использует магию вне Хогвартса.
06:18:32 13-11-2023
Прям там пламенные ошметки? Яжмамки как всегда ко-ко-ко!
11:47:17 13-11-2023
На то они и дети, чтобы творить всякую дичь. Когда еще таким заниматься, как не в детстве?