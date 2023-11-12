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Дети устроили игры с горящим мячом во дворе барнаульской многоэтажки

Горящие куски спортивного снаряда разлетались по земле

12 ноября 2023, 18:29, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Дети в Барнауле научились метать огненные шары. Ну почти. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, юных магов-самоучек заметили во дворе на проспекте Социалистическом. Ребята подожгли мяч и играли им между домами, перекидывали горящий снаряд друг другу, разбрасывая пламенные ошметки по территории.

В комментариях под постом пользователи развлечение не оценили и предложили наказать родителей тех, кто использует магию вне Хогвартса. 

Барнаул дети

Комментарии 2

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Гость

06:18:32 13-11-2023

Прям там пламенные ошметки? Яжмамки как всегда ко-ко-ко!

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ыть

11:47:17 13-11-2023

На то они и дети, чтобы творить всякую дичь. Когда еще таким заниматься, как не в детстве?

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