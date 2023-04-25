Митинги свернуть, комендантский час усилить. Какие законы может принять АКЗС

Также парламентарии собираются сделать выплаты детям войны ежегодными

25 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ввести ежегодные выплаты детям войны, а также ужесточить комендантский час для детей и правила проведения митингов собираются депутаты на сессии АКЗС 27 апреля 2023 года. Кроме того, парламентарии в очередной раз поднимают вопрос о снижении муниципального фильтра в канун губернаторских выборов и хотят в 2,5 раза увеличить выплаты почётным гражданам. Подробности о новых проектах алтайских депутатов – в обзоре amic.ru.

Новые ограничения для детей

Депутаты АКЗС намерены ужесточить закон о комендантском часе для несовершеннолетних. В частности, планируется расширить перечень мест, которые запрещено посещать детям и подросткам. Согласно проекту, в список запретных попадают точки по продаже табака, кальянов, вейпов, электронных сигарет и т.д.

Также планируют на законодательном уровне запретить находиться детям в заброшенных и ветхих зданиях. Под запретом окажутся и расселённые многоквартирные дома, подлежащие сносу.

Важный момент: в любое время суток на законодательном уровне детям и подросткам будет запрещено находиться у воды без сопровождения лиц, достигших 18 лет. По мнению авторов проекта, это позволит снизить количество несчастных случаев с детьми в крае.

Напомним, сейчас региональный закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" запрещает детям и подросткам в ночное время находиться без сопровождения родителей на улицах, в парках, на лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках и спортивных сооружениях.

Для детей до 16 лет ограничения действуют с 22:00 до 06:00. Для подростков от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в любое время суток детям и подросткам нельзя находиться в следующих местах: клубы, сауны, бани, гостиницы, игорные заведения, бары, пивные, стройки, чердаки и т.д.

Митинговать станет ещё сложнее

В Алтайском крае значительно увеличится число мест, где нельзя проводить митинги и другие протестные акции. Депутаты Заксобрания собираются применить федеральные правила на уровне региона. Так, ещё в конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон о митингах и шествиях. Теперь нельзя митинговать у вокзалов, аэропортов, станций, медучреждений, детских площадок и т.д. Запрет также распространяется на территорию вокруг органов власти и культовых помещений. Нельзя организовывать публичные мероприятия у объектов, обеспечивающих подачу тепла, воды, энергии и газа. Все эти ограничения теперь появятся и в краевом законе.

Ранее собрания, митинги, шествия и демонстрации запрещалось проводить только у зданий судов, экстренных оперативных служб, учреждений ФСИН. Ещё одно важное изменение в законе – больше не смогут организовывать публичные акции иностранные агенты.

По две тысячи детям войны

Выплаты детям войны в Алтайском крае планируют сделать ежегодными. Уже в этом году перед Днём Победы они смогут получить по 2 тысячи рублей. С инициативой выступил губернатор Виктор Томенко. Сейчас закон предусматривает выплату только в связи с юбилейными годовщинами Победы в Великой Отечественной войне. Если депутаты АКЗС примут необходимую поправку, выплата будет перечислена до 9 мая всем жителям Алтайского края, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Деньги заплатят в независимости от получения мер социальной поддержки по другим основаниям. Дополнительно с заявлением для получения выплаты обращаться не нужно. Все необходимые сведения имеются в распоряжении управлений соцзащиты.

По состоянию на начало марта 2023 года в Алтайском крае проживало более 85 тысяч жителей, относившихся к категории "дети войны". Для них действует ряд льгот: внеочередное получение медпомощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. Кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.

Как сделать самострой законным

Ещё АКЗС рассмотрит инициативу Барнаульской гордумы и губернатора Виктора Томенко. Они хотят расширить действие регионального закона "О бесплатном предоставлении земельных участков". Это поможет людям узаконить свои дома, считающиеся самостроем. Изменённые правила будут действовать до 2031 года. Особенно актуальными изменения будут для жителей барнаульского посёлка Восточного.

Депутаты предложили четыре новые поправки, чтобы жители могли узаконить землю под самостроем. Во-первых, можно приложить решение суда, которое подтверждало бы возведение жилого дома до 14 мая 1998 года (появление Градостроительного кодекса РФ, – прим. ред.) или факт проживания в нём до этого времени. Во-вторых, чтобы узаконить землю, подойдёт документ, подтверждающий присвоение адреса домовладению.

В-третьих, это может быть справка, доказывающая уплату налога в отношении земельного участка или жилого дома под ним. Опять же – документ должен быть датирован как минимум 1998 годом. В-четвёртых, сгодятся и акты органов местного самоуправления о разрешении строительства жилого дома, либо его эксплуатации, полученные до 14 мая 1998 года.

Муниципальный фильтр не для избранных

Алтайские эсеры перед стартом губернаторской кампании предлагают снизить муниципальный фильтр. Ранее аналогичное предложение исходило от коммунистов, но большинство в Заксобрании их не поддержало. Сейчас мунфильтр составляет 7%, или около 500 подписей местных депутатов. Также справороссы предлагают разрешить кандидатам идти на выборы самовыдвиженцами.

В настоящее время для участия в кампании кандидату необходимо представлять политпартию. "На наш взгляд, это резко снижает конкурентность и открытость губернаторских выборов. Кроме того, отсутствие института самовыдвижения препятствует выдвижению единого кандидата от оппозиции, которого могли бы поддержать разные политические силы", – отмечает руководитель фракции СРЗП Александр Молотов.

По его мнению, главной проблемой является не сам фильтр, "а необходимость присутствия в общем числе собранных подписей 10% автографов от депутатов муниципальных районов и городских округов (этого числа нет ни у одной партии, кроме "Единой России", – прим. ред.)". "Поэтому СРЗП предлагает снизить этот критерий с 10% до 5% , что вместе с введением института самовыдвижения позволит оппозиции выставить единого кандидата в губернаторы и самостоятельно преодолеть "муниципальный фильтр", – уверен Молотов.

Больше денег для почётных граждан

Ещё одна оппозиционная фракция, ЛДПР, предлагает проиндексировать выплаты за звание "Почётный гражданин Алтайского края". Сейчас она составляет 8500 рублей в месяц. Причём это число не меняется уже с 2014 года. Либерал-демократы считают, что из-за инфляции, а также учитывая особые заслуги граждан, удостоенных звания "Почётный гражданин", необходимо увеличить выплату до 150% от величины прожиточного минимума в Алтайском крае. Затем, уверены партийцы, такую выплату нужно ежегодно индексировать.

На 2023 год величина прожиточного минимума в Алтайском крае для трудоспособного населения составляет 13 945 рублей. Соответственно, размер ежемесячной выплаты почётным гражданам может вырасти до 20 917 рублей. Либерал-демократы приводят в пример другие сибирские регионы, где эта выплата значительно выше, чем в Алтайском крае. Например, в Красноярском крае – 25 000 рублей, в Иркутской области – 20 000 рублей, в Томской области – 25 000 рублей (при достижении возраста 85 лет – 55 000 рублей), в Новосибирской области – 22 997 рублей.

"Жириновцы" предлагают проиндексировать выплаты уже с 1 июля 2023 года. На это дополнительно потребуется почти 1,5 млн рублей из краевого бюджета.

Подробнее о том, как прошла сессия АКЗС, читайте на amic.ru в четверг, 27 апреля.