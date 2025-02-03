Жесткое ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло в Барнауле
О пострадавших в аварии информации нет
03 февраля 2025, 09:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
На ул. Солнечная Поляна в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Судя по кадрам очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что информация по факту ДТП в дежурную группу не поступала.
Данных о пострадавших в аварии нет.
10:13:24 03-02-2025
заднеприводного исполнителя подбили
11:18:22 03-02-2025
Ну если это тот Марк, что утром на А.Петрова исполнял, то совершенно логический финиш.