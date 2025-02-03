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Жесткое ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло в Барнауле

О пострадавших в аварии информации нет

03 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На ул. Солнечная Поляна в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что информация по факту ДТП в дежурную группу не поступала.

Данных о пострадавших в аварии нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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гость

10:13:24 03-02-2025

заднеприводного исполнителя подбили

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Гость

11:18:22 03-02-2025

Ну если это тот Марк, что утром на А.Петрова исполнял, то совершенно логический финиш.

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