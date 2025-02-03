Жесткое ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло в Барнауле

О пострадавших в аварии информации нет

03 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На ул. Солнечная Поляна в Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам очевидцев, обе машины получили серьезные повреждения.

В городской Госавтоинспекции сообщили, что информация по факту ДТП в дежурную группу не поступала.

Данных о пострадавших в аварии нет.